Саме такого послання президент України Володимир Зеленський хоче почути, готуючись до візиту до Білого дому в п'ятницю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також США днями зроблять важливе оголошення про постачання зброї Україні, – посол США при НАТО

Чи може Трамп передати Україні ракети Tomahawk?

Водночас Кремль попереджає про небезпеку ескалації. Путін заявив, що передача "Томагавків" Україні стане "якісно новим етапом конфронтації".

Погрози Трампа надати далекобійну зброю свідчать про його зростаюче розчарування Путіним, який не йде на компроміс, попри неодноразові спроби Трампа досягти дипломатичного прориву.

У Пентагоні вже розроблені плани передачі "Томагавків" у разі відповідного рішення президента. Проте технічні складнощі залишаються значними – Україна наразі не має морських пускових установок для цих ракет. Їх запуск можливий лише за допомогою американських систем Typhon.

Дмитрій Пєсков, речник Кремля, заявив у неділю, що "тема "Томагавків" викликає надзвичайне занепокоєння".

"Зараз справді дуже драматичний момент з точки зору того факту, що напруженість зростає з усіх боків", – сказав він репортеру російського державного телебачення.

Сам Трамп вважає, що навіть погроза поставок "Томагавків" може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Він упевнений у своїй здатності досягати мирних домовленостей, зокрема після нещодавнього посередництва в припиненні війни в Газі. Трамп дозволив ізраїльським військовим знищити ХАМАС, по суті змусивши правителів Гази прийняти мирну угоду або бути знищеними. Команда пана Трампа також активно співпрацювала з впливовими союзниками з обох боків конфлікту, щоб чинити тиск на сторони, щоб вони повернули заручників і полонених, а також припинили вбивства мирних жителів.

Наразі союзники НАТО фінансують закупівлю американської зброї для України. За поточним планом, Данія, Норвегія, Швеція, Нідерланди, Німеччина та Канада вже забезпечили чотири пакети допомоги на суму близько 2 мільярдів доларів.

Ракети Tomahawk мають дальність польоту понад 1600 кілометрів – у п’ять разів більше, ніж ті ракети, які Київ отримав за адміністрації Джо Байдена.

Аналітик Ради з міжнародних відносин Ліана Фікс вважає, що рішення Трампа залежатиме від того, чи зможе Путін переконати його не робити цього, апелюючи до ризику ядерного конфлікту. Водночас, за її словами, європейські держави та Україна ведуть скоординовану кампанію тиску на Вашингтон, щоб той більше підтримував Україну.

Трамп останніми місяцями дедалі відвертіше виступає за надання Україні наступальної зброї. У серпні він написав у соцмережах, що ситуація України нагадує спортивну команду, якій дозволяють лише оборонятися: "Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволяють грати в атаці. Немає жодних шансів на перемогу! Так само відбувається з Україною та Росією".

Підсумовуючи, Трамп заявив, що Росія стоїть на межі економічної кризи.

Він має справді врегулювати цю війну. І знаєте, зараз у Росії довгі черги на бензин. Його економіка завалиться, і я хотів би бачити, як у нього все добре. Я маю на увазі, що у мене були дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним, але він просто не хоче припиняти цю війну, і я думаю, що це робить його дуже поганим,

– сказав він.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі 24 Каналу розповів, чому Росія так переймається через цю тему. "Томагавки" потенційно стануть найпотужнішими ракетами в арсеналі України. Для дієвого результату він вважає, що США повинні передавати 50 таких ракет щомісяця, а краще ще з 50 ATACMS на додачу.

Як розгортається дискусія про передачу Україні ракет Tomahawk?