Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, если Украина получит Tomahawk, то их нужно сразу начать использовать по российской нефтегазовой промышленности, в частности по НПЗ. Все потому, что ракеты могут наносить значительно более мощные удары врагу, чем дроны.

Как Украина может использовать Tomahawk?

Роман Свитан подчеркнул, что начинать ослабление военных возможностей России, чтобы способствовать завершению войны, надо с уничтожения нефтегазовой промышленности.

Поэтому даже несколько десятков Tomahawk, если правильно атаковать нефтегазовые объекты России, в перспективе могут положительно повлиять на линию фронта. Но это произойти не раньше, чем через несколько месяцев, а вот удар по экономике россияне почувствуют уже на следующий день (после атак – 24 Канал),

– сказал он.

Кроме Tomahawk, нашему государству важно получить пусковые установки для их применения. По мнению военного эксперта, даже одной такой машины хватило бы, чтобы за одну ночь использовать несколько десятков ракет.

Это одномоментно бы "положило" всю российскую нефтегазовую промышленность в европейской части России. Это был бы серьезный удар по экономике, в частности по гражданской сфере. На войско это бы повлияло не сразу,

– отметил он.

Однако экономические проблемы также могут иметь негативные последствия для военных мощностей врага.

Свитан привел пример, что, без достаточных финансовых мощностей, россияне не смогут покупать у китайцев необходимые детали для техники, которую собирают на предприятиях в России.

Кроме того, если Кремль потеряет экономические мощности, то будет нечем платить солдатам, чтобы те ехали на войну в Украину.

Военный эксперт также считает, что кроме Tomahawk Украина может попросить у США и другое оружие, в частности ракеты SM-6. Ими эффективно можно противодействовать вражеской авиации на большой дальности.

Что известно о предоставлении Украине Tomahawk?