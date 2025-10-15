Таку оцінку на брифінгу в Альянсі зробив високопосадовець, який говорив з журналістами на умовах анонімності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Що у НАТО думають про моєливе надання Україні ракет Tomahawk?

Представник Альянсу утримався від конкретних суджень щодо умов і процедур передачі зброї та того, які саме цілі можуть бути уражені такими ракетами.

Але загалом вони посилять Україну, і вони, безумовно, матимуть вплив, доповнивши далекобійні потужності України,

– підкреслив він.

Також співрозмовник НАТО відзначив успіхи Сил оборони у застосуванні далекобійних ударів, згадавши ефективність ударних БПЛА та появу "нової крилатої ракети", яка вже застосовується для ураження віддалених цілей, але не уточнив, про який саме тип ідеться. За його словами, Tomahawk розширять потенціал і можливості ЗСУ, проте будуть додатковим елементом до того, що Україна вже має.

"Щодо відповіді на "Томагавки", я не думаю, що ми обов'язково побачимо нову зброю. Я думаю, що відповіддю буде продовження риторики, подібної до тієї, яку ми вже бачимо, подекуди безвідповідальної риторики, яка включає брязкання ядерною зброєю. Але я не думаю, що є якась конкретна і не передбачувана нами відповідь, яку Росія могла б здійснити", – заявив топпредставник Альянсу.

Як розгортається дискусія про передачу Україні ракет Tomahawk?