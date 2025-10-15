Про це пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

Що відомо про погрози "ядерної війни" від Лукашенка?

Лукашенко попередив президента США Дональда Трампа про те, що передача США Україні ракет "Томагавк" означатиме "ядерну війну".

"Томагавки" не вирішать проблему. Вони призведуть до ескалації ситуації до ядерної війни. Можливо, Дональд Трамп розуміє це краще за будь-кого, оскільки він не поспішає передавати цю летальну зброю для глибоких ударів по російській території, на що розраховує президент Зеленський,

– зазначив самопроголошений білоруський лідер.

У виданні зазначили, що Білорусь розміщує російську тактичну ядерну зброю з березня 2023 року, а у вересні 2024 року країни провели спільні військові навчання на випадок, якщо її коли-небудь застосують.

Зазначається, що після цих навчань Лукашенко попередив США та НАТО, що Білорусь та Росія застосують ядерну зброю, якщо на них нападуть.

"Таким чином, Росія застосує весь свій арсенал. А це означає Третю світову війну. Але Захід теж цього не хоче. Вони до цього не готові. Ми чітко дали зрозуміти, що нашою червоною лінією є наші національні кордони. Якщо вони їх перетнуть, наша реакція буде негайною. Ми готуємося до цього. Я чесний і відкритий у цьому питанні", – говорив він тоді.

