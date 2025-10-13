Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське медіа РІА-Новості.

Які погрози висловили в Кремлі через можливе постачання Tomahawk?

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв не взяв до уваги застереження Дональда Трампа після минулих погроз і знову висловився щодо його готовності передати ракети Україні.

Посадовець говорить, що заявив про постачання Tomahawk – з боку американського президента це блеф. Він порівняв ці заяви з погрозами щодо розташування американських підводних човнів біля кордонів Росії. Однак зараз, за словами Медведєва, "все може закінчитися дуже погано", натякнувши на відповідь Росії на відповідне рішення.

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував пост Медведєва. Він заявив, що для поводження з такими складними ракетами, як Tomahawk, так чи інакше залучатимуть американських фахівців.

Це очевидний факт. Про це йдеться у повідомленні (Медведєва – 24 Канал). Тут будь-який хоч трохи експерт чудово це розуміє й усвідомлює. Про тему Tomahawk ми так багато говорили, що я не бачу сенсу ще щось повторювати,

– зазначив Пєсков.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв у липні також погрожував Дональду Трампу, коли той поставив кінцевий термін для укладання мирної угоди з Україною. Представник російського Радбезу сказав, що така вимога Трампа нібито є "кроком до війни Росії та США". Президент Сполучених Штатів відповів, що посадовець після таких заяв "ступає на дуже небезпечну територію".

Чи може Трамп піти проти Росії?

Експерти ексклюзивно для 24 Каналу проаналізували, якими будуть подальші дії Трампа щодо постачання зброї Україні. На їхню думку, після двох поспіль телефонних розмов із Зеленським президент США може використати заморожені російські активи та іншу підтримку, щоб посилити тиск на Володимира Путіна та наблизити завершення війни в Україні.

