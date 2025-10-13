Зеленський розраховує, що Трамп використає для зупинки війни в Україні ті ж методи, якими він скористався на Близькому Сході. Експерти спеціально для 24 Каналу проаналізували 2 поспіль телефонні розмови Зеленського з Трампом і припустили, до чого вони можуть призвести.

Які теми обговорювали президенти України та США?

Докторка філософії, експертка з зовнішньої та внутрішньої політики Людмила Покровщук припустила, що головною темою телефонних розмов між Трампом і Зеленським є допомога з боку США. Фактично зараз Вашингтон схвалив один пакет допомоги з чотирьох обіцяних.

Звісно, ми ставимо питання й щодо далекобійного озброєння. Дуже добре, що вже почались перемовини щодо Tomahawk. Утім щодо них потрібно обговорити супутню інфраструктуру. Як сказав наш президент, підсумовуючи розмови з Трампом, є хороші варіанти,

– додала докторка філософії.

Вона наголосила, що дуже добре, що Зеленський володіє англійською мовою та може говорити з Трампом без перекладача. Так простіше про щось домовитись. Наприклад, перемовини з Путіним без нормальних перекладачів закінчувались тим, що Трамп говорив одне, а очільник Кремля інше. Наразі ж – 2 дні поспіль телефонних розмов із президентом США – це справжній прорив у стосунках із ним.

Яка причина двох поспіль телефонних розмов Трампа з Зеленським?

Політтехнолог Тарас Загородній пов'язує інтенсифікацію розмов Трампа з Зеленським із тим, що Україна стає сильнішою. США ніколи б не дали Україні Tomahawk, якби не знали про успіхи нашої ракетної програми. Наразі в України також може тривати інтенсивний перемовний процес зі США щодо Китаю.

"Питання про Росію все частіше лунає, й американці починають поспішати. На Трампа тисне те, що він зайшов у слабкі перемовні позиції з Путіним на Алясці, й тепер він піддається критиці. Йому треба показувати, який він сильний і могутній лідер", – підкреслив політтехнолог.

На його думку, Трамп уже ухвалив рішення передавати Україні ракети Tomahawk. Позиція Кремля не здатна цього змінити, бо не вона вплинула на рішення, а українська ракетна програма. Вона може стати основною для країн Євросоюзу, й це означатиме, що американські ракети можуть стати непотрібні в Європі в майбутньому. Тож, Трамп таким чином хоче залишити вплив ВПК США на Україну та європейський континент.

Як Трамп міг би найкраще натиснути на Путіна?

Політолог Петро Олещук зазначив, що проти Путіна найкраще спрацювали б ракети Tomahawk, які полетіли б по Москві. Бажано по чомусь значущому для Путіна. Росіяни вважають, що поки вони наступають на фронті, поки вони знеструмлюють столицю України, а не навпаки, то все в них прекрасно й можна продовжувати війну.

Путін зараз поводиться як гравець в азартні ігри. Він ставить усе на "зеро", що його тероризм проти українців спрацює. Тому треба бити по його основах, по основах легітимності його влади. "Голка Кощія" захована в Кремлі. Такі питання треба ставити перед західними партнерами, якщо вони хочуть пришвидшити завершення війни,

– зауважив політолог.

Він продовжив, що Трамп і США вже можуть допомагати Україні завдавати далекобійних ударів. Це відбувається на тлі охолодження стосунків Трампа та Путіна після чергової телефонної розмови, яка не принесла результатів. Була зустріч на Алясці, яка теж результатів не принесла.

Чим ще Трамп може допомогти Україні в тиску на Путіна?

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко сказав, що дієвим інструментом буде використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Це чергова болюча точка Путіна, на яку намагаються тиснути, щоб він припинив війну.

"Утім нині росіяни зайшли в певний режим задобрення Трампа. Це вже починає нагадувати "Санта-Барбару" чи іншу трагікомедію. Поруч із тиском, який організовують Трамп і європейці, йдуть "пряники". Це вдячність Трампа Путіну за Нобелівську премію миру та заяву Меланії Трамп щодо того, що Путін звільнив 8 українських дітей", – наголосив голова Центру аналізу та стратегій.

За його словами, інформація у Financial Times про те, що США вже певний період допомагають Україні розвідданими для далекобійних ударів по Росії, це показник того, що Путін уже дістав Трампа. Президент США вже не має наміру гальмувати та тиснути півкроками, як європейські лідери, а буде тиснути серйозно.

