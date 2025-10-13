Зеленский рассчитывает, что Трамп использует для остановки войны в Украине те же методы, которыми он воспользовался на Ближнем Востоке. Эксперты специально для 24 Канала проанализировали 2 подряд телефонные разговоры Зеленского с Трампом и предположили, к чему они могут привести.

К теме Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Какие темы обсуждали президенты Украины и США?

Доктор философии, эксперт по внешней и внутренней политике Людмила Покровщук предположила, что главной темой телефонных разговоров между Трампом и Зеленским является помощь со стороны США. Фактически сейчас Вашингтон одобрил один пакет помощи из четырех обещанных.

Конечно, мы ставим вопрос и по дальнобойному вооружению. Очень хорошо, что уже начались переговоры по Tomahawk. Впрочем, по ним нужно обсудить сопутствующую инфраструктуру. Как сказал наш президент, подытоживая разговоры с Трампом, есть хорошие варианты,

– добавила доктор философии.

Она отметила, что очень хорошо, что Зеленский владеет английским языком и может говорить с Трампом без переводчика. Так проще о чем-то договориться. Например, переговоры с Путиным без нормальных переводчиков заканчивались тем, что Трамп говорил одно, а глава Кремля другое. Сейчас же – 2 дня подряд телефонных разговоров с президентом США – это настоящий прорыв в отношениях с ним.

Покровщук о темах, которые обсуждали Трамп и Зеленский: смотрите видео

Какова причина двух подряд телефонных разговоров Трампа с Зеленским?

Политтехнолог Тарас Загородний связывает интенсификацию разговоров Трампа с Зеленским с тем, что Украина становится сильнее. США никогда бы не дали Украине Tomahawk, если бы не знали об успехах нашей ракетной программы. Сейчас у Украины также может продолжаться интенсивный переговорный процесс с США по Китаю.

"Вопрос о России все чаще звучит, и американцы начинают спешить. На Трампа давит то, что он зашел в слабые переговорные позиции с Путиным на Аляске, и теперь он подвергается критике. Ему надо показывать, какой он сильный и могущественный лидер", – подчеркнул политтехнолог.

По его мнению, Трамп уже принял решение передавать Украине ракеты Tomahawk. Позиция Кремля не способна этого изменить, потому что не она повлияла на решение, а украинская ракетная программа. Она может стать основной для стран Евросоюза, и это будет означать, что американские ракеты могут стать ненужны в Европе в будущем. Поэтому, Трамп таким образом хочет оставить влияние ВПК США на Украину и европейский континент.

Загородний назвал причину двух подряд телефонных разговоров Трампа и Зеленского: смотрите видео

Как Трамп мог бы лучше всего надавить на Путина?

Политолог Петр Олещук отметил, что против Путина лучше всего сработали бы ракеты Tomahawk, которые полетели бы по Москве. Желательно по чему-то значимому для Путина. Россияне считают, что пока они наступают на фронте, пока они обесточивают столицу Украины, а не наоборот, то все у них прекрасно и можно продолжать войну.

Путин сейчас ведет себя как игрок в азартные игры. Он ставит все на "зеро", что его терроризм против украинцев сработает. Поэтому надо бить по его основам, по основам легитимности его власти. "Игла Кощея" спрятана в Кремле. Такие вопросы надо ставить перед западными партнерами, если они хотят ускорить завершение войны,

– отметил политолог.

Он продолжил, что Трамп и США уже могут помогать Украине наносить дальнобойные удары. Это происходит на фоне охлаждения отношений Трампа и Путина после очередного телефонного разговора, который не принес результатов. Была встреча на Аляске, которая тоже результатов не принесла.

Олещук ответил, как Трамп лучше всего может надавить на Путина: смотрите видео

Чем еще Трамп может помочь Украине в давлении на Путина?

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко сказал, что действенным инструментом будет использование замороженных российских активов для помощи Украине. Это очередная болевая точка Путина, на которую пытаются давить, чтобы он прекратил войну.

"Впрочем, сейчас россияне зашли в определенный режим задабривания Трампа. Это уже начинает напоминать "Санта-Барбару" или другую трагикомедию. Рядом с давлением, которое организуют Трамп и европейцы, идут "пряники". Это благодарность Трампа Путину за Нобелевскую премию мира и заявление Мелании Трамп о том, что Путин освободил 8 украинских детей", – отметил глава Центра анализа и стратегий.

По его словам, информация в Financial Times о том, что США уже определенный период помогают Украине разведданными для дальнобойных ударов по России, это показатель того, что Путин уже достал Трампа. Президент США уже не намерен тормозить и давить полушагами, как европейские лидеры, а будет давить серьезно.

Чаленко сказал, чем еще Трамп может помочь Украине в давлении на Путина: смотрите видео

Разговоры Зеленского с Трампом: что известно?