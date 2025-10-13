Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?

Разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжался около 40 минут.

По словам источников, на линии также были госсекретарь США Марко Рубио и другие американские чиновники.

Во время разговора Трамп подробно обсудил с Зеленским поставки вооружения, состояние энергосистемы Украины накануне зимы и наличие средств ПВО, в частности систем Patriot.

Трамп действительно углубился в это дело и очень помогает,

– сказал один из собеседников издания.

По словам источников, президенты продолжили обсуждение условий продажи ракет Tomahawk странам НАТО, которые будут поставлять их Украине, необходимое количество и способы их использования.

Впоследствии, во время общения с журналистами, Трамп допустил передачу дальнобойных ракет Tomahawk Украине, если Россия не прекратит войну. В то же время, по его словам, это стоит обсудить с Кремлем, ведь передача такого вооружения Украине – новый шаг к эскалации.

"Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу их отправить. Tomahawk – невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно", – отмечал Трамп.

