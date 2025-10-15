Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Смотрите также Кое-что останавливает Путина: есть ли настоящая угроза ядерного удара

Что известно об угрозах "ядерной войны" от Лукашенко?

Лукашенко предупредил президента США Дональда Трампа о том, что передача США Украине ракет "Томагавк" будет означать "ядерную войну".

"Томагавки" не решат проблему. Они приведут к эскалации ситуации до ядерной войны. Возможно, Дональд Трамп понимает это лучше любого, поскольку он не спешит передавать это летальное оружие для глубоких ударов по российской территории, на что рассчитывает президент Зеленский,

– отметил самопровозглашенный белорусский лидер.

В издании отметили, что Беларусь размещает российское тактическое ядерное оружие с марта 2023 года, а в сентябре 2024 года страны провели совместные военные учения на случай, если его когда-нибудь применят.

Отмечается, что после этих учений Лукашенко предупредил США и НАТО, что Беларусь и Россия применят ядерное оружие, если на них нападут.

"Таким образом, Россия применит весь свой арсенал. А это означает Третью мировую войну. Но Запад тоже этого не хочет. Они к этому не готовы. Мы четко дали понять, что нашей красной линией являются наши национальные границы. Если они их пересекут, наша реакция будет немедленной. Мы готовимся к этому. Я честен и открыт в этом вопросе", – говорил он тогда.

Смотрите также Трамп собрался напугать Путина "Томагавками" для Украины, чтобы тот завершил войну

Возможная передача Украине ракет "Томагавк": последние новости