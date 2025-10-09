Об этом 24 Каналу рассказал историк, политик, дипломат Роман Бессмертный. По его словам, ядерный шантаж – опасная вещь. Но в случае с Россией есть одна красная линия, которую ей сложно будет перейти.

К теме Такого не делал ни один террорист: эксперты разобрали, чем опасны провокации на ЗАЭС

Ударит ли Россия по украинским АЭС?

Как отметил Бессмертный, если Россия пойдет на такой шаг и произойдет катастрофа, то у них сразу ухудшатся отношения с Китаем. Не секрет, что там жесткая позиция относительно ядерных провокаций.

Напомню, что позиция Си и Китая радикально жесткая. Это касается не только относительно неиспользования ядерки, но и относительно угроз применения ядерного оружия и шантажа,

– отметил Бессмертный.

Поэтому, вероятно, все эти угрозы ударить по украинским АЭС так и останутся разговорами. Диктатор Путин уже перестал вспоминать о тактическом ядерном оружии. Хотя в свое время постоянно о нем рассказывал.

Я отношусь к этому как к инструменту шантажа. Не более того. Если Россия потеряет поставки и закупки из Китая, то российская экономика ляжет гораздо быстрее, чем мы можем это себе представить. Пока я рассматриваю эти слова как шантаж,

– подчеркнул Бессмертный.

Что происходит на ЗАЭС?