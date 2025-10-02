Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство международной информации "РИА Новости".

Смотрите также Угрозы ударами по АЭС, война с Европой и куча поговорок: заявления Путина во время выступления на Валдае

Как Путин пригрозил Украине?

Российский диктатор заявил, что Украина нанесла артиллерийский удар по башням электроснабжения Запорожской АЭС. По его словам, сейчас электроснабжение надежно обеспечено с помощью генераторов.

В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по станции,

– сказал диктатор.

По словам Путина, Украина якобы ударила по ЗАЭС перед приездом главы МАГАТЭ Гросси. Российский президент сказал, что Москва проводит мероприятия по защите станции, а ситуация находится под контролем.

Что известно о ситуации на Запорожской АЭС?