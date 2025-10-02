Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське агентство міжнародної інформації "РІА Новини".

Як Путін пригрозив Україні?

Російський диктатор заявив, що Україна завдала артилерійського удару по вежах електропостачання Запорізької АЕС. За його словами, зараз електропостачання надійно забезпечено за допомогою генераторів.

У Києві повинні задуматися, що на території України є АЕС, і Росія може відповісти дзеркально на удари по станції,

– сказав диктатор.

За словами Путіна, Україна нібито вдарила по ЗАЕС перед приїздом очільника МАГАТЕ Гроссі. Російський президент сказав, що Москва проводить заходи щодо захисту станції, а ситуація перебуває під контролем.

Що відомо про ситуацію на Запорізькій АЕС?