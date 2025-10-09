Про це 24 Каналу розповів історик, політик, дипломат Роман Безсмертний. За його словами, ядерний шантаж – небезпечна річ. Але у випадку з Росією є одна червона лінія, яку їй складно буде перейти.
Чи вдарить Росія по українських АЕС?
Як наголосив Безсмертний, якщо Росія піде на такий крок і станеться катастрофа, то у них одразу погіршаться відносини з Китаєм. Не секрет, що там жорстка позиція щодо ядерних провокацій.
Нагадаю, що позиція Сі та Китаю радикально жорстка. Це стосується не лише щодо невикористання ядерки, але й щодо погроз застосування ядерної зброї та шантажу,
– зазначив Безсмертний.
Тому, ймовірно, усі ці погрози вдарити по українських АЕС так і залишаться балачками. Диктатор Путін вже перестав згадувати про тактичну ядерну зброю. Хоча свого часу постійно про неї розповідав.
Я ставлюся до цього як до інструменту шантажу. Не більше. Якщо Росія втратить постачання та закупівлі з Китаю, то російська економіка ляже набагато швидше, ніж ми можемо це собі уявити. Поки я розглядаю ці слова як шантаж,
– підкреслив Безсмертний.
Що відбувається на ЗАЕС?
- Росія регулярно здійснює провокації на Запорізькій АЕС. Внаслідок російських обстрілів станція з 23 вересня відключена від електропостачання. Вона працює завдяки дизель-генераторам, хоч і не призначена функціонувати в такому режимі тривалий час.
- В Росії, звісно, брешуть, що Україна вдарила по ЗАЕС. Путін навіть пригрозив атакувати інші українські ЗАЕС.
- Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко вважає, що Росія хоче перепідключити станцію до російської енергосистеми.