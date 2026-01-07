Про те, з якими труднощами зіштовхнеться Україна в намаганні зберегти постачання зброї з США, читайте в колонці для 24 Каналу.

Інтереси ОПК США і Трампа – не збігаються

Нині американська адміністрація геть неоднорідна. База Дональда Трампа – також геть неоднорідна. І це перший складний момент.

Другий момент – ще минулого року в Україні з'явилася ідея про те, щоб використовувати інтереси американського ОПК. Логіка класична, однак є нюанс. Виявилося, що інтереси класичного американського ОПК і Дональд Трамп – це не тотожні речі.

Хоча дійсно більшість виробництв із низки причин розташовані в так званих "червоних штатах" (штати, які традиційно голосують за Республіканську партію – 24 Канал), і здавалося б, на цьому можна було б грати.

Однак для частини команди Трампа класичний ОПК – Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman та інші великі військові компанії – сприймаються як частина старого, "заржавілого" істеблішменту, який треба трохи "струснути". Як наслідок, зараз у самих США триває велика дискусія про те, яким має бути мікс старих і нових систем.

Усе частіше звучить теза, що, можливо, треба робити більшу ставку на безпілотні платформи різних типів.

Тобто навіть з погляду використання суто егоїстичного інтересу ОПК і того факту, що працівники цих компаній є виборцями Трампа, така ставка може не спрацювати. Ці дві проблеми – перший великий блок проблем.

У світі зараз дефіцит зброї

Та є й інші проблеми. У світі зараз зброї набагато менше, ніж попиту на неї. Те, що не піде в Україну, може піти на Близький Схід або в Індо-Тихоокеанський регіон. Повірте, там це куплять. І куплять з дуже великою націнкою.

Перехоплювачі до Patriot потрібні всім, а виробляють їх зараз близько 500 одиниць на рік. Можливо, виробництво збільшать до 750, але цього все одно недостатньо, якщо ми говоримо про потенційний кінетичний конфлікт, наприклад, в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Тобто ми маємо ситуацію, коли попит абсолютно незбалансований із пропозицією. У світі зараз — серйозний дефіцит зброї. Гроші є, а зброї не вистачає. Не вистачає виробничих потужностей, не вистачає самого обсягу виробництва.

Тому навіть маючи гроші це все одно не гарантує, що ми обов'язково отримаємо цю зброю. Через це наша позиція стає дуже-дуже вразливою з серйозними проблемами.

