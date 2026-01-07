Можливо, один – два мільйони людей, які виїхали з Росії, і ще три мільйони, які ненавидять його, але бояться щось робити, бо не хочуть у в'язницю, дійсно його не підтримують. Але це країна зі 150 мільйонами населення. Про це Пітер Єльцов заявив в інтерв'ю для 24 Каналу.

У чому Захід і Росія помиляються щодо війни?

Настрої росіян можуть змінитися, але зараз суттєва частина населення реально підтримує Путіна. На Заході багато хто цього не усвідомлює.

Я не працюю безпосередньо із російською опозицією, а спостерігаю за нею. Проте інститути, які її фінансують і з нею працюють, теж думають, що вони мають шанси й презентують суттєву частину Росії – "іншу Росію".

Насправді немає ніякої "іншої Росії", яка була б суттєвою. Це дуже маленький відсоток населення, і вони затято сваряться між собою.

Водночас ілюзія Росії – це її переконання, що можна досягти всього військовим шляхом. Путін погрожує досягти всіх цілей військовим шляхом, якщо не отримає їх дипломатично і не змусить Україну здатися.

Росіяни та Захід теж неправильно прорахували з самого початку війни, що українці не воюватимуть, тому що бачили, що відбулося у Криму у 2014 році. Тепер російська пропаганда каже, що багато українців дезертують з армії, але сотні тисяч українців воюють на полі бою. На фронті також воюють жінки.

Тож ілюзія з російського боку полягає у тому, що їхні пропагандисти дуже зрідка називають українську армію "українською". Вони кажуть українські "нацисти", "бойовики", "націоналісти". Вони забирають будь-яку суб'єктність в українського народу, який стає дедалі сильнішим.

Кожного року війни додаткові 10 – 20 тисяч втрат лише надають сили українському суспільству. Росіяни не розуміють, що в Україні є дуже сильне громадянське суспільство.

Вони також не усвідомлюють ще однієї ілюзії, яка є смішною. Путін повторює, що треба захищати російськомовних в Україні. Однак у кожного президента України, напевно окрім Віктора Ющенка, рідна мова – російська. При цьому вони не росіяни, а українці.

Досі існує ілюзія, якщо люди говорять російською мовою, то вони росіяни. Це ключові ілюзії, як на мене.

Як би росіяни не називали українську армію, але українські Збройні сили – одні з найкращих зараз у світі. Вони потроху відвойовують окуповані Росією території. За три роки територіальні досягнення Росії насправді не такі вже й значні, враховуючи розміри Росії. З огляду на те що це "друга армія світу", – це мізерні здобутки.

Так, і Україна все ще успішно чинить опір. Тому це велика помилка з боку Росії.