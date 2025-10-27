Військовий оглядач і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що це міг бути превентивний удар України. За його словами, операція свідчить про високий рівень злагодженості українських розвідувальних структур.

Превентивний сенс удару по Москві

Напередодні у відкритому доступі з'явилися фото й відео з розташуванням російських систем ППО навколо Москви. Стало зрозуміло, що навіть маючи багато засобів прикриття, росіяни не можуть убезпечити їх від візуального виявлення. Тимочко підкреслив, що поява безпілотників під Москвою не виглядала випадковістю.

За непідтвердженою інформацією, це був превентивний удар українців на підготовку росіян до масованого ракетно-безпілотного удару. Якщо це підтвердиться, це свідчитиме про дуже високий рівень фаховості наших структур, від розвідки до сил реагування,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Такі операції потребують розвідданих майже в режимі реального часу. Сили мають оперативно отримувати координати й розуміти, куди завдавати удар. Працюють підготовлена зброя, чіткі протоколи, накази та завдання, це не імпровізація, а злагоджений ланцюг рішень.

Реакція Москви на атаку безпілотників

Після появи дронів у небі над російською столицею влада вжила безпрецедентних заходів безпеки. У центрі Москви виставили патрулі з кулеметами, перекрили вулиці навколо Кремля, а стратегічну авіацію терміново вивели з аеродромів "Енгельс-2" і підмосковних баз. Тимочко зауважив, що така нервова реакція свідчить про реальну загрозу для російського керівництва, а не лише про інформаційний ефект.

Ми бачимо, що вони задіяли всі наявні сили і ресурси, щоб протидіяти нашим безпілотникам. Якщо навіть розташували кулеметні групи біля Кремля, значить, уже не відкидають можливості прильоту дронів просто в центр столиці,

– пояснив військовий оглядач.

Ситуація стала серйозним сигналом для російських спецслужб, які не змогли гарантувати безпеку столиці. Для Путіна така подія є болісною втратою іміджу всесильності. Кремль втрачає монополію на відчуття контролю, а Москва перестає бути недосяжною зоною навіть у власній пропаганді.

Політичні наслідки удару для Путіна

Навіть сама поява безпілотників поблизу Кремля стала болісним ударом для російської влади. У момент, коли Москва намагається демонструвати стабільність і переконувати Захід у своїй силі, дрони над столицею зруйнували цей образ. Це створило ефект приниження та нервозності, який неможливо приховати навіть за допомогою пропаганди.

Поява українських безпілотників біля Кремля є вибуховою інформаційною бомбою, неприємною для Путіна. Вона стане дражливою темою в Росії ще кілька днів, особливо зараз, коли вони намагаються переконати Трампа вийти на спілкування з російським лідером,

– наголосив Тимочко.

Такі удари підривають довіру до керівництва всередині Росії. У диктаторських режимах будь-яка ознака слабкості сприймається як загроза системі. Події в Москві посилюють внутрішню напругу та зменшують політичну маневровість Путіна.

Удар по Москві і його наслідки для війни

Нічна атака безпілотників призвела до евакуації літаків з аеродромів Енгельс і Дягілєво, а також закриття кількох московських аеропортів. Російські служби безпеки не змогли гарантувати захист навіть стратегічних об'єктів, що свідчить про втрату контролю в тилу. Така ситуація підриває довіру до системи оборони, яку Кремль роками подавав як непроникну.

Російські аеродроми, зокрема Внуково і Дягілєво, стали небезпечними для прийому офіційних делегацій і великих бізнес-структур. Вони вже зазнали мільйонних збитків через простій авіації,

– зазначив Тимочко.

Коли столиця країни-агресора втрачає відчуття безпеки, це впливає на весь політичний і військовий апарат. Москва більше не є символом недосяжності, а сам Путін змушений тікати від власних страхів. Подібні удари руйнують міф про непохитність російської держави й демонструють, що війна вже торкнулася серця режиму.

