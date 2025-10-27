Военный обозреватель и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что это мог быть превентивный удар Украины. По его словам, операция свидетельствует о высоком уровне слаженности украинских разведывательных структур.

Превентивный смысл удара по Москве

Накануне в открытом доступе появились фото и видео с расположением российских систем ПВО вокруг Москвы. Стало понятно, что даже имея много средств прикрытия, россияне не могут обезопасить их от визуального обнаружения. Тимочко подчеркнул, что появление беспилотников под Москвой не выглядело случайностью.

По неподтвержденной информации, это был превентивный удар украинцев на подготовку россиян к массированному ракетно-беспилотному удару. Если это подтвердится, это будет свидетельствовать об очень высоком уровне профессионализма наших структур, от разведки до сил реагирования,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Такие операции требуют разведданных почти в режиме реального времени. Силы должны оперативно получать координаты и понимать, куда наносить удар. Работают подготовленное оружие, четкие протоколы, приказы и задачи, это не импровизация, а слаженная цепь решений.

Реакция Москвы на атаку беспилотников

После появления дронов в небе над российской столицей власти приняли беспрецедентные меры безопасности. В центре Москвы выставили патрули с пулеметами, перекрыли улицы вокруг Кремля, а стратегическую авиацию срочно вывели с аэродромов "Энгельс-2" и подмосковных баз. Тимочко заметил, что такая нервная реакция свидетельствует о реальной угрозе для российского руководства, а не только об информационном эффекте.

Мы видим, что они задействовали все имеющиеся силы и ресурсы, чтобы противодействовать нашим беспилотникам. Если даже расположили пулеметные группы возле Кремля, значит, уже не исключают возможности прилета дронов прямо в центр столицы,

– объяснил военный обозреватель.

Ситуация стала серьезным сигналом для российских спецслужб, которые не смогли гарантировать безопасность столицы. Для Путина такое событие является болезненной потерей имиджа всесильности. Кремль теряет монополию на ощущение контроля, а Москва перестает быть недосягаемой зоной даже в собственной пропаганде.

Политические последствия удара для Путина

Даже само появление беспилотников вблизи Кремля стало болезненным ударом для российских властей. В момент, когда Москва пытается демонстрировать стабильность и убеждать Запад в своей силе, дроны над столицей разрушили этот образ. Это создало эффект унижения и нервозности, который невозможно скрыть даже с помощью пропаганды.

Появление украинских беспилотников возле Кремля является взрывной информационной бомбой, неприятной для Путина. Она станет дразнящей темой в России еще несколько дней, особенно сейчас, когда они пытаются убедить Трампа выйти на общение с российским лидером,

– подчеркнул Тимочко.

Такие удары подрывают доверие к руководству внутри России. В диктаторских режимах любой признак слабости воспринимается как угроза системе. События в Москве усиливают внутреннее напряжение и уменьшают политическую маневренность Путина.

Удар по Москве и его последствия для войны

Ночная атака беспилотников привела к эвакуации самолетов с аэродромов Энгельс и Дягилево, а также закрытию нескольких московских аэропортов. Российские службы безопасности не смогли гарантировать защиту даже стратегических объектов, что свидетельствует о потере контроля в тылу. Такая ситуация подрывает доверие к системе обороны, которую Кремль годами подавал как непроницаемую.

Российские аэродромы, в частности Внуково и Дягилево, стали опасными для приема официальных делегаций и крупных бизнес-структур. Они уже понесли миллионные убытки из-за простоя авиации,

– отметил Тимочко.

Когда столица страны-агрессора теряет ощущение безопасности, это влияет на весь политический и военный аппарат. Москва больше не является символом недосягаемости, а сам Путин вынужден бежать от собственных страхов. Подобные удары разрушают миф о непоколебимости российского государства и демонстрируют, что война уже коснулась сердца режима.

