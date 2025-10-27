Об этом сообщает 24 Канал. Атаку на российскую столицу подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Смотрите также Могут готовить серьезную атаку, – полковник ВСУ в запасе об уничтожении ГУР российской РЛС "Небо"

Как россияне отбивались от дронов?

Вечером 26 октября и ночью 27 октября российская столица находилась под атакой дронов. В сети распространили фото с российской мобильной огневой группой возле Кремля.

Российские военные в центре Москвы / Фото из сети

Дым после взрыва в Москве / Фото свидетелей

К слову, в эфире 24 Канала эксперт по авиации Константин Криволап предположил, что украинская баллистика может быть применена на территории России в конце этого года или в начале следующего, вероятно, в феврале – марте.

У Украины уже была разработка на высоком уровне относительно готовности перехода к серийному производству баллистических ракет. На это не хватало средств, хотя впоследствии началась ракетная программа, которой помешали первоочередные задачи.

Что известно об атаке на Москву?