Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+.
Що за пожежа сталась у Таганрозі?
Вранці 9 листопада мережею ширяться кадри пожежі у Таганрозі. На фото видно, як дим здіймається до неба.
Місцеві жителі повідомили про проблеми зі зв'язком, світлом та водою. Деякі заявляють, що такі перебої є по всьому місті, але їх не попередили про це.
Пожежа у Таганрозі / Фото з телеграму Exilenova+
Пабліки припускають, що можливо займання сталось на трансформаторі на "Електричній підстанції 110/35/6 кіловольт "Т-25".
Російське пропагандистське ЗМІ ТАСС повідомляє, що в місті ввели аварійне відключення високовольтної лінії, через що кілька районів знеструмлені.
Що раніше горіло в Росії?
У Воронежі вночі 9 листопада пролунало кілька вибухів, імовірно на місцевій ТЕЦ. Після цього там спалахнула пожежа та виникли перебої зі світлом у місті. Ця ТЕЦ є головним джерелом тепла для міста.
Днем раніше у Бєлгороді ракети вдарили по ТЕЦ "Луч", що спричинило відключення в частині міста. Губернатор Гладков заявив, що без світла залишились близько 20 тисяч людей.
Унаслідок атаки дронів 8 листопада призупиняв роботу аеропорт Саратова. Також сталася пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі.