Что за пожар произошел в Таганроге?
Утром 9 ноября по сети распространяются кадры пожара в Таганроге. На фото видно, как дым поднимается к небу.
Местные жители сообщили о проблемах со связью, светом и водой. Некоторые заявляют, что такие перебои есть по всему городу, но их не предупредили об этом.
Пожар в Таганроге / Фото из телеграма Exilenova+
Паблики предполагают, что возможно возгорание произошло на трансформаторе на "Электрической подстанции 110/35/6 киловольт "Т-25".
Российское пропагандистское СМИ ТАСС сообщает, что в городе ввели аварийное отключение высоковольтной линии, из-за чего несколько районов обесточены.
Что ранее горело в России?
В Воронеже ночью 9 ноября прозвучало несколько взрывов, предположительно на местной ТЭЦ. После этого там вспыхнул пожар и возникли перебои со светом в городе. Эта ТЭЦ является главным источником тепла для города.
Днем ранее в Белгороде ракеты ударили по ТЭЦ "Луч", что привело к отключению в части города. Губернатор Гладков заявил, что без света остались около 20 тысяч человек.
В результате атаки дронов 8 ноября приостанавливал работу аэропорт Саратова. Также произошел пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.