Взрывы слышали в Волгоградской, Саратовской и Рязанской областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TACC, SHOT, Exilenova+ и российское минобороны.

Какие последствия атаки на Россию?

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, российским силам ПВО якобы удалось отразить массированную атаку БпЛА на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области.

Сейчас ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовских населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах. По предварительным данным, повреждений жилых зданий и пострадавших якобы нет.

Под ударом в этот раз оказалась и Саратовская область. Там слышали около 10 взрывов. Местные жители жаловались, что проснулись ночью от громких "хлопков" и сирен тревоги.

В Саратовской области были слышны взрывы: видео "Крымского ветра"

Российские телеграмм-каналы сообщают, что в результате этого пострадал местный житель в Саратове и есть повреждения в жилом секторе. Кроме этого, есть информация об атаке на НПЗ. На месте работают экстренные службы.

Из-за атаки БпЛА закрывали аэропорт Саратова, план "Ковер" вводили в соседней Пензенской области. Временные ограничения вводили и в аэропорту Ульяновска.

Также местные сообщают о пожаре в районе НПЗ в Рязани. Однако, пока неизвестно, связано ли это с работой БпЛА.

В Рязани вспыхнул пожар в районе НПЗ: видео Exilenova+

Заметим, что, по данным российского минобороны, прошлой ночью средствами ПВО якобы было перехвачено и уничтожено 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в частности:

36 – над территорией Ростовской области;

10 – над Брянской областью;

9 – над Курской областью;

8 – над территорией Волгоградской области;

5 – над Белгородской областью;

5 – над территорией Крыма;

3 – над территорией Саратовской области;

еще по одному 1 – над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

Атаки дронов на Россию: коротко о главном