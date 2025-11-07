Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

С какими проблемами сталкиваются россияне?

В последнее время в России горели или получали повреждения несколько нефтеперерабатывающих заводов – в частности Волгоградский (приостановил работу), Кстовский, Саратовский (также временно останавливался), Туапсинский, Марийский и Рязанский.

Кроме того, поражениям подверглись ряд энергетических объектов, среди которых подстанции, Костромская ГРЭС, ТЭЦ в Орле и другие.

По словам Андрея Коваленко, сейчас в России наблюдается дефицит систем противовоздушной обороны. Уничтожаются как комплексы С-300 и С-400, так и многочисленные "Панцири", которые прикрывали стратегические объекты. Основная часть ПВО сосредоточена вблизи фронта и Москвы, что создает значительные пробелы в воздушном пространстве страны.

Для понимания, большинство россиян в стране вообще не защищены Путиным, хотя он постоянно обещал безопасность каждому,

– написал руководитель ЦПД.

Коваленко подчеркнул, что любые испытания комплексов "Ярс", анекдоты Путина о ядерной торпеде "Посейдон" и ракетах "Буревестник" с "Орешником" выглядят комично на фоне полной простреливаемости России.

