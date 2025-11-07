Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

З якими проблемами стикаються росіяни?

Протягом останнього часу в Росії горіли або зазнавали пошкоджень кілька нафтопереробних заводів – зокрема Волгоградський (призупинив роботу), Кстовський, Саратовський (також тимчасово зупинявся), Туапсинський, Марійський та Рязанський.

Крім того, уражень зазнали низка енергетичних об’єктів, серед яких підстанції, Костромська ГРЕС, ТЕЦ в Орлі та інші.

За словами Андрія Коваленка, зараз у Росії спостерігається дефіцит систем протиповітряної оборони. Знищуються як комплекси С-300 і С-400, так і численні "Панцирі", які прикривали стратегічні об'єкти. Основна частина ППО зосереджена поблизу фронту та Москви, що створює значні прогалини в повітряному просторі країни.

Для розуміння, більшість росіян в країні взагалі не захищені Путіним, хоча він постійно обіцяв безпеку кожному,

– написав керівник ЦПД.

Коваленко підкреслив, що будь-які випробування комплексів "Ярс", анекдоти Путіна про ядерну торпеду "Посейдон" та ракети "Буревісник" з "Орешником" виглядають комічно на тлі повної прострілюваності Росії.

У Росії регулярно лунають вибухи: останні новини