Основное внимание оккупантов сейчас сосредоточено на южной части Украины, поэтому Крым служит базой для ракетных и патрульных операций России. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.

Какие цели на территории временно оккупированного Крыма могут поразить ВСУ?

Плетенчук отмечает, что на полуострове находятся подразделения морской пехоты российской армии, которые по численности "на самом деле уже являются дивизией". Среди ключевых целей для украинских военных есть полдесятка аэродромов, с которых враг патрулирует воздушное пространство и осуществляет ракетные пуски. Кроме того, на территории Крыма расположены объекты материально-технической базы для ремонта кораблей и склады горючего и боеприпасов. По словам представителя, в составе Черноморского флота России осталось немного кораблей, которые еще не получили повреждений от атак ВСУ.

Военный отметил, что работа ВСУ продолжается, поэтому в Крыму регулярно происходят "какие-то поражения", в частности с участием Военно-морских сил Украины.

Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, конечно. Целей там хватает,

– добавил спикер.

Также он отметил, что оккупанты наносят баллистические удары из Крыма, в частности по Одесской области, а основное внимание подразделений вражеской армии, которые расположены на полуострове, сосредоточено на южной части Украины.

Какие объекты уже атаковали украинцы в Крыму?