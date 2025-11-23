Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, какой именно важной техники лишился враг на Крымском полуострове. Также 22 ноября под ударами дронов находились аэродромы в Новофедоровке, Каче, Гвардейском, Октябрьском в оккупированном Крыму.

Какие последствия атаки ГУР по Крыму?

Свитан объяснил, что подразделение ГУР атаковало, в частности, РЛС "Небо-У", "Небо-СВ" и другие – это локаторы радиотехнических войск противника. Для Украины было важно закрыть эти "глаза" оккупантов.

Обратите внимание! Подразделение ГУР "Призраки" во время атаки по Крыму попало и ликвидировало: корабельный многофункциональный вертолет Ка-27, аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10", РЛС "Небо-У", РЛС "Небо-СВ" в купольной конструкции, РЛС П-18 "Терек". Кроме того, удалось вывести украинские дроны из-под удара ракетой из российского комплекса "Панцирь-С1".

"Что касается противокорабельного вертолета Ка-27, то у россиян есть их только четыре штуки. Поэтому было важно их все отминусовать. Враг использовал их против украинских тяжелых подводных беспилотников "Толока", – объяснил военный эксперт.

Эти вертолеты обнаруживали подводные цели, что двигались, и противодействовали их работе. Это приводило к уничтожению подводных беспилотников. Полковник ВСУ в запасе отметил, что уже длительное время не было слышно о работе БЭКов и подводных дронов.

Во время подготовки к атаке авиаторы поставили задачу уничтожить эти противокорабельные вертолеты, которые находятся постоянно на боевом дежурстве и в боевой готовности, реагируя на любое движение под водой. Ка-27 сразу поднимаются в воздух и пытаются противодействовать угрозе,

– подчеркнул Роман Свитан.

Украина неоднократно наносила удары по башням в Крыму, где расположены сонарные группы, что "слушают" море. Если они слышат движение под водой какого-то подводного аппарата, сразу, по словам военного эксперта, поднимается этот вертолет и движется, чтобы поразить подводную цель.

Поэтому, как заметил полковник ВСУ в запасе, было очень важно добраться до вертолетов Ка-27 в оккупированном Крыму.

Атаки украинских сил по оккупированному Крыму: что известно?