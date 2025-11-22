Причиной называют возможное попадание в подстанцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер" и местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Стена огня на российской железной дороге: 9 цистерн с газом вспыхнули в Пермском крае

Что известно о взрывах в Крыму?

В сети обнародовали информацию о громких звуках в Армянске, Гвардейске и Красноперекопске. В Симферополе также сообщают о большом количестве взрывов, есть предварительные данные о вызове скорой в городе вскоре после этого.

00:45 в Симферополе со стороны ГРЭС прозвучал взрыв, 00:50 туда промчалась скорая. В 01:00 прогремел взрыв в северо-западной части города, сообщают подписчики,

– говорится в сообщении.

Также, по предварительной информации, под удар в Крыму попала подстанция в Красноперекопске. Отмечают, что она расположена возле Крымского содового завода. В то же время в сети появились кадры работы ПВО на полуострове.

Работа российской ПВО в Крыму: смотрите видео

В Красноперекопске сообщают о дыме после атаки: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

Когда в Крыму слышали взрывы раньше?