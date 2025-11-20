Вражеские телеграм-каналы не исключают, что причиной могла стать диверсия, пишет 24 Канал.
Что известно о возгорании железной дороги?
В России 19 ноября около 18:00 вспыхнул масштабный пожар на железной дороге на границе Пермского края и Свердловской области. По предварительным данным, 9 вагонов-цистерн грузового поезда сошли с рельсов и загорелись.
В результате пожара повреждено 400 метров контактной сети и железнодорожного пути в обоих направлениях. Также пострадал железобетонный мост на границе областей. Известно, что движение около 10 поездов задерживается – новый маршрут прокладывают в объезд, а утреннюю скоростную электричку "Финист", которая курсирует из Перми в Екатеринбург, было вообще отменено.
Очевидные сообщают, что один из вагонов перевернулся и загорелся, вызвав цепную реакцию, из-за которой перевернулись и загорелись другие цистерны. Мониторинговые телеграмм-каналы предполагают, что причиной инцидента могла стать диверсия, однако официально это не подтверждено.
Пожар на российской железной дороге: смотрите видео
Где еще слышали взрывы россияне?
В ночь на 20 ноября украинские дроны поразили электрическую подстанцию в Рыльске Курской области. Местные жители сообщили об отсутствии света и перебоях с коммуникациями.
Громкие взрывы слышали и в Новомосковске Тульской области. Местные власти сообщили о якобы уничтожении силами "певео" семи беспилотников, которые двигались в направлении Москвы.
В результате прилета в Рязанской области произошло возгорание на предприятии. Данных о пострадавших нет.