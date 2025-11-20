Вражеские телеграм-каналы не исключают, что причиной могла стать диверсия, пишет 24 Канал.

Что известно о возгорании железной дороги?

В России 19 ноября около 18:00 вспыхнул масштабный пожар на железной дороге на границе Пермского края и Свердловской области. По предварительным данным, 9 вагонов-цистерн грузового поезда сошли с рельсов и загорелись.

В результате пожара повреждено 400 метров контактной сети и железнодорожного пути в обоих направлениях. Также пострадал железобетонный мост на границе областей. Известно, что движение около 10 поездов задерживается – новый маршрут прокладывают в объезд, а утреннюю скоростную электричку "Финист", которая курсирует из Перми в Екатеринбург, было вообще отменено.

Очевидные сообщают, что один из вагонов перевернулся и загорелся, вызвав цепную реакцию, из-за которой перевернулись и загорелись другие цистерны. Мониторинговые телеграмм-каналы предполагают, что причиной инцидента могла стать диверсия, однако официально это не подтверждено.

Пожар на российской железной дороге: смотрите видео

Где еще слышали взрывы россияне?