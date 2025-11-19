В Крыму прогремело по меньшей мере 10 взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".
Что известно о взрывах в Крыму?
В Сакском районе Крыма прозвучали по меньшей мере 10 взрывов. Местные жители писали, что видели ракеты. Предварительно под атакой оказался аэродром "Гвардейское" или тамошняя нефтебаза.
С аэродрома "Бельбек" подняли в небо 2 истребителя, которые кружат возле Севастополя. Позже появилась информация, что над населенным пунктом Красногвардейское российский истребитель открыл огонь по ракете. Правда, он по ней не попал. Позже в районе поселка прозвучало 3 – 4 взрыва.
Российский истребитель пытался сбить ракету / Фото "Крымский ветер"
Между тем в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке громко работает российская ПВО, слышно работу реактивных двигателей.
Работа российской ПВО в оккупированном Крыму: смотрите видео
Российские z-паблики писали, что север Крыма массированно атакуют беспилотники.
Около 15:18 Россия закрыла для проезда Крымский мост. На подъездах к нему работает российская РЭБ. Это становится понятно по тому, как "меняется курс" кораблей по их GPS-передатчикам. Они якобы кружат по суше. Это, очевидно, свидетельствует о работе российского РЭБ.
Работа российского РЭБ возле Крымского моста / Фото "Крымский ветер"
После отбоя воздушной тревоги в Крыму российские войска поставили блокпосты на кольце возле села Стерегучее в Раздольненском районе и у поворота на село Аврора.
В Саках Силы обороны ранее атаковали ТЭЦ
Силы обороны Украины нанесли удары по Сакской ТЭЦ во временно оккупированном Крыму. Аналитики поделились снимком, на котором видны существенные повреждения части главного здания на территории энергетического объекта во временно оккупированном Крыму.
Сакская ТЭЦ, расположена в городе Саки, использует природный газ и была модернизирована в 2018-2020 годах.