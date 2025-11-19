В Крыму прогремело по меньшей мере 10 взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

Что известно о взрывах в Крыму?

В Сакском районе Крыма прозвучали по меньшей мере 10 взрывов. Местные жители писали, что видели ракеты. Предварительно под атакой оказался аэродром "Гвардейское" или тамошняя нефтебаза.

С аэродрома "Бельбек" подняли в небо 2 истребителя, которые кружат возле Севастополя. Позже появилась информация, что над населенным пунктом Красногвардейское российский истребитель открыл огонь по ракете. Правда, он по ней не попал. Позже в районе поселка прозвучало 3 – 4 взрыва.



Российский истребитель пытался сбить ракету / Фото "Крымский ветер"

Между тем в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке громко работает российская ПВО, слышно работу реактивных двигателей.

Работа российской ПВО в оккупированном Крыму: смотрите видео

Российские z-паблики писали, что север Крыма массированно атакуют беспилотники.

Около 15:18 Россия закрыла для проезда Крымский мост. На подъездах к нему работает российская РЭБ. Это становится понятно по тому, как "меняется курс" кораблей по их GPS-передатчикам. Они якобы кружат по суше. Это, очевидно, свидетельствует о работе российского РЭБ.



Работа российского РЭБ возле Крымского моста / Фото "Крымский ветер"

После отбоя воздушной тревоги в Крыму российские войска поставили блокпосты на кольце возле села Стерегучее в Раздольненском районе и у поворота на село Аврора.

В Саках Силы обороны ранее атаковали ТЭЦ