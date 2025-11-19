У Криму аролунало щонайменше 10 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

Що відомо про вибухи у Криму?

У Сакському районі Криму пролунали щонайменше 10 вибухів. Місцеві жителі писали, що бачили ракети. Попередньо під атакою опинився аеродром "Гвардійське" або тамтешня нафтобаза.

З аеродрому "Бельбек" підняли у небо 2 винищувачі, які кружляють біля Севастополя. Пізніше з'явилася інформація, що над населеним пунктом Красногвардійське російський винищувач відкрив вогонь по ракеті. Щоправда, він по ній не влучив. Пізніше у районі селища пролунало 3 – 4 вибухи.



Російський винищувач намагався збити ракету / Фото "Кримський вітер"

Тим часом в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці гучно працює російська ППО, чутно роботу реактивних двигунів.

Робота російської ППО у окупованому Криму: дивіться відео

Російські z-пабліки писали, що північ Криму масовано атакують безпілотники.

Близько 15:18 Росія закрила для проїзду Кримський міст. На під'їздах до нього працює російська РЕБ. Це стає зрозуміло по тому, як "змінюється курс" кораблів за їх GPS-передавачами. Вони нібито кружляють по суші. Це, вочевидь, свідчить про роботу російського РЕБ.



Робота російського РЕБ біля Кримського мосту / Фото "Кримський вітер"

Після відбою повітряної тривоги у Криму російські війська поставили блокпости на кільці біля села Стерегучєє у Раздольненському районі і біля повороту на село Аврора.

У Саках Сили оборони раніше атакували ТЕЦ