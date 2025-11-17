За останній тиждень можна відзначити мінімум три важливі удари для українських військових. Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зауваживши, що всі вони спрямовані виключно на послаблення ворога.

Дивіться також Російські "кліщі" наближаються до Гуляйполя – залишилися лічені кілометри: огляд фронту від ІSW

Яких успіхів досягли ЗСУ минулого тижня?

Керівник безпекових програм Центру глобалістики наголосив, що процес знищення російських цілей за останній час можна розглядати глобально.

Зараз триває справжня війна дронів. Вони присутні не лише на полі бою – російські "Шахеди" тероризують українців, водночас наші БпЛА постійно атакують цілі на території Росії,

– підкреслив він.

За останній тиждень українські військові досягли 3 успіхів, які серйозно впливають на спроможності росіян:

удар по Донецькому аеропорту, де росіяни розташували інфраструктуру для запуску "Шахедів". Вдалось знищити понад 1000 видів БпЛА, які мали б летіти на наші міста;

удар по аеродрому у Кіровському у Криму, де здетонували склади з боєголовками. Там також вдалось знищити безпілотники;

удар по елітному російському підрозділу "Рубікон".

Що ще відомо про останні ураження?