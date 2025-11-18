Про це пише 24 Канал із посиланням на проєкт Dnipro Osint.
Що відомо про атаку на Крим?
Аналітики поділилися знімком, на якому видно суттєві пошкодження частини головної будівлі на території енергетичного об’єкта в тимчасово окупованому Криму. Коли саме і якими засобами ураження було завдано цього удару в повідомленні не уточнюється.
Наслідки атаки на ТЕЦ у Криму / Фото Dnipro Osint
Відомо, що уражена Сакська ТЕЦ – це теплоелектроцентраль, розташована в місті Саки, яка виробляє теплову та електричну енергію. Вона використовує природний газ як основне паливо. Модернізована частина була введена в експлуатацію у 2018-2020 роках.
Попередні атаки ЗСУ на Крим: що відомо?
Нагадаємо, що нещодавно було уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон у районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу російської армії поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини.
Уночі 13 листопада українські дрони успішно уразили стратегічний об'єкт росіян у Феодосії АТ "Морський нафтовий термінал" та базу зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних безпілотників у Кіровському.
Також під прицілом була база зберігання БпЛА "Оріон". Ці безпілотники можуть нести авіабомби та ракети класу "повітря – земля".