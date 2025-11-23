Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, якої саме важливої техніки позбувся ворог на Кримському півострові. Також 22 листопада під ударами дронів перебували аеродроми у Новофедорівці, Качі, Гвардійському, Октябрському в окупованому Криму.

Які наслідки атаки ГУР по Криму?

Світан пояснив, що підрозділ ГУР атакував, зокрема, РЛС "Небо-У", "Небо-СВ" та інші локатори радіотехнічних військ противника. Для України було важливо закрити ці "очі" окупантів.

Зверніть увагу! Підрозділ ГУР "Примари" під час атаки по Криму влучив та ліквідував: корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10", РЛС "Небо-У", РЛС "Небо-СВ" у купольній конструкції, РЛС П-18 "Терек". Крім того, вдалося вивести українські дрони з під удару ракетою з російського комплексу "Панцир-С1".

"Щодо протикорабельного гелікоптера Ка-27, то у росіян є їх лише чотири штуки. Тому було важливо їх усі відмінусовати. Ворог використовував їх проти українських важких підводних безпілотників "Толока", – пояснив військовий експерт.

Ці гелікоптери виявляли підводні цілі, що рухалися, та протидіяли їхній роботі. Це приводило до знищення підводних безпілотників. Полковник ЗСУ в запасі наголосив, що вже тривалий час не було чутно про роботу БЕКів та підводних дронів.

Під час підготовки до атаки авіатори поставили завдання знищити ці протикорабельні гелікоптери, які перебувають постійно на бойовому чергуванні та у бойовій готовності, реагуючи на будь-який рух під водою. Ка-27 одразу підіймаються у повітря і намагаються протидіяти загрозі,

– підкреслив Роман Світан.

Україна неодноразово завдавала ударів по вежах у Криму, де розташовані сонарні групи, що "слухають" море. Якщо вони чують рух під водою якогось підводного апарату, одразу, за словами військового експерта, підіймається цей гелікоптер і рухається, щоб уразити підводну ціль.

Тому, як зауважив полковник ЗСУ в запасі, було дуже важливо дістатися до гелікоптерів Ка-27 в окупованому Криму.

