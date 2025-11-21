Про це пише 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки. Ворожу техніку спалили "Примари" ГУР в Криму.

Яку ворожу техніку вдалося знищити бійцям ГУР?

Майстри спеціального підрозділу ГУР "Примари" завдали удару по ворогу. Окупанти під час тієї атаки втратили гвинтокрил Ка-27 і дорогі системи ППО. Техніка згоріла вщент.

Так воїнам вдалося влучити й знищити:

корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;

аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10";

РЛС "Небо-У";

РЛС "Небо-СВ" у купольній конструкції;

РЛС П-18 "Терек".

Ба більше, бійці змогли вивести свої дрони з під удара ракетою з комплексу ворога "Панцир-С1".

Бонусний естетичний кадр – зафіксований українськими розвідниками рух ключа перелітних птахів у кримському небі,

– підкреслили в ГУР.

"Примари" знищили російське озброєння: дивіться відео

