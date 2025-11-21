Військо Росії також втрачає чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:



Втрати ворога на 21 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 384 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 41 ракету, 68 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" продовжує методично нищити російські системи ППО на Донбасі. Впродовж двох минулих тижнів розвідники уразили: зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1"; командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400; радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу "Бук-М3".