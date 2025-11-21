Войско России также теряет немало техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 21 ноября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 163 170 (+1 050) человек,
- танков – 11 357 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 600 (+3);
- артиллерийских систем – 34 550 (+20);
- РСЗО – 1 546 (+0);
- средств ПВО – 1 247 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150);
- крылатых ракет – 3 981 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 768 (+65);
- специальной техники – 4 002 (+0).
Потери врага на 21 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, 2 боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, 384 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 41 ракету, 68 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" продолжает методично уничтожать российские системы ПВО на Донбассе. В течение двух прошедших недель разведчики поразили: зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1"; командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400; радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".
К слову, также недавно Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Рязанский", радиолокационную станцию "Небо-У", военный эшелон и несколько районов сосредоточения живой силы врага.