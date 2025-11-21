Войско России также теряет немало техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 21 ноября?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 163 170 (+1 050) человек,
  • танков – 11 357 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 600 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 550 (+20);
  • РСЗО – 1 546 (+0);
  • средств ПВО – 1 247 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150);
  • крылатых ракет – 3 981 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 768 (+65);
  • специальной техники – 4 002 (+0).


Потери врага на 21 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, 2 боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, 384 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 41 ракету, 68 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

  • Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" продолжает методично уничтожать российские системы ПВО на Донбассе. В течение двух прошедших недель разведчики поразили: зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1"; командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400; радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".

  • К слову, также недавно Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Рязанский", радиолокационную станцию "Небо-У", военный эшелон и несколько районов сосредоточения живой силы врага.