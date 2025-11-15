В частности, радиолокационную станцию "Небо-У" и военный эшелон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие российские объекты поразили Силы обороны?

По данным Генштаба, в рамках снижения возможностей россиян по нанесению ракетно-бомбовых ударов украинские военные поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области России.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" уточнил, что Рязанский НПЗ "поклевали Птицы СБС в ночь на 15 ноября 2025 года". Он добавил, что бензин последовательно становится дефицитной жидкостью на территории страны-агрессора, а газ и нефть – быстросгораемыми.

Этот объект производил бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.

Стоит заметить, что предприятие производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, что используется и воздушно-космическими силами российских оккупантов. На территории объекта зафиксированы многочисленные взрывы и значительный пожар.

Кроме этого, также поражена радиолокационная станция "Небо-У" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, военный эшелон в районе Токмака ТОТ Запорожской области и скопление личного состава российской армии вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины.

В Генштабе добавляют, что результаты поражений уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

