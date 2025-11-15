В частности, радиолокационную станцию "Небо-У" и военный эшелон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Украинцы обезвредили тысячу россиян за сутки: потери врага на 15 ноября
Какие российские объекты поразили Силы обороны?
По данным Генштаба, в рамках снижения возможностей россиян по нанесению ракетно-бомбовых ударов украинские военные поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области России.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" уточнил, что Рязанский НПЗ "поклевали Птицы СБС в ночь на 15 ноября 2025 года". Он добавил, что бензин последовательно становится дефицитной жидкостью на территории страны-агрессора, а газ и нефть – быстросгораемыми.
Этот объект производил бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.
Стоит заметить, что предприятие производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, что используется и воздушно-космическими силами российских оккупантов. На территории объекта зафиксированы многочисленные взрывы и значительный пожар.
Кроме этого, также поражена радиолокационная станция "Небо-У" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, военный эшелон в районе Токмака ТОТ Запорожской области и скопление личного состава российской армии вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины.
В Генштабе добавляют, что результаты поражений уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Последствия атак на Россию: коротко о главном
Ранее Силы обороны поразили порт Новороссийска, что привело к временному приостановлению экспорта нефти объемом 2,2 миллиона баррелей в сутки. Атака вызвала рост мировых цен на нефть более чем на 2%.
В целом украинские дроны атаковали по меньшей мере 17 крупных НПЗ, что заставило Россию сократить экспорт топлива и усилить оборону. На пике второй волны атак в период с августа по октябрь удары и плановые ремонты вывели из строя 20% нефтеперерабатывающих мощностей России. Но это привело лишь к 6% падения общих объемов переработки.
В сентябре продажи бензина в России упали до двухлетнего минимума из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и повышенного сезонного спроса. Дефицит топлива в России приводит к закрытию независимых АЗС и повышению цен на топливо.
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала отметил, что экономические трудности и новые санкции вызывают недовольство в России, что приводит к стихийным протестам и невыплатам зарплат. Сокращение расходов на оборону, дотации нефтедобывающей отрасли и проблемы с "Газпромом" свидетельствуют об угрозе развала страны.