На сколько упали продажи бензина в России?

Продажи бензина в России упали до минимального уровня за последние два года. На ситуацию повлияли удары украинских беспилотников по российской нефтегазовой инфраструктуре и повышенный спрос в период сбора урожая, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как отмечается, продажи бензина марки А-92 во вторник снизились на 21,7%, до 15 600 тонн – самый низкий показатель с 2023 года.

Реализация бензина марки А-95 сократилась на 15,5% по сравнению с предыдущим днем и составила 12 060 тонн.

Примечательно! В целом объем торгов бензином на российской бирже уменьшился на 19,1% и составил 27 700 тонн.

Почему обвалились продажи горючего?

Резкое падение показателей произошло на фоне внеплановых остановок ряда крупных российских нефтеперерабатывающих заводов.

Это произошло на фоне усиления украинской кампании по ударам по объектам российской нефтегазовой отрасли.

Важно! В четверг, 18 сентября, подразделения Сил специальных операций Украины заявили об атаке на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Он является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе и обеспечивает российские войска горюче-смазочными материалами. Ранее украинские силы также нанесли удар по Саратовскому НПЗ, что еще больше усилило перебои с поставками топлива.

Как отмечается, некоторые НПЗ объявили форс-мажор и прекратили поставки бензина, что ускорило исчерпание региональных запасов.

Наиболее уязвимыми оказались независимые сети автозаправок: поставщики предпочитают направлять топливо в более крупные сети

Интересно! Две независимые российские компании, каждая из которых управляет примерно двадцатью АЗС, уже приостановили розничную продажу топлива и реализуют его исключительно по долгосрочным контрактам.

Еще одной причиной снижения продаж стал высокий спрос со стороны российских сельхозпроизводителей в разгар уборочной кампании, которая приходится на сентябрь и октябрь.

Что нужно знать о дефиците горючего в России?