Сколько россиян погибли на фронте по состоянию на 15 ноября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 157 400 (+1000) человек;
- танков – 11 350 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 588 (+19);
- артиллерийских систем – 34 443 (+25);
- РСЗО – 1 541 (+1);
- средств ПВО – 1 244 (+2);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 80 877 (+490);
- крылатых ракет – 3 940 (+14);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 396 (+90);
- специальной техники – 3 997 (+2).
Где Силы обороны уничтожают врага?
На днях Силы специальных операций нанесли удар по месту скопления российских военных в населенном пункте Уют на Покровском направлении. Для атаки они использовали дроны. В пораженном месте располагались воины 1 и 9 отдельных мотострелковых бригад России.
Украинские дроны атаковали морской нефтяной терминал и базу хранения беспилотников в Крыму. На объекте был пожар, последствия атаки уточняются.
Россияне пытались прорваться в Константиновку под прикрытием тумана, но украинские разведчики сорвали их планы. Так удалось обезвредить немало оккупантов и техники, часть россиян отступила от населенного пункта.