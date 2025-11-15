Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

На днях Силы специальных операций нанесли удар по месту скопления российских военных в населенном пункте Уют на Покровском направлении. Для атаки они использовали дроны. В пораженном месте располагались воины 1 и 9 отдельных мотострелковых бригад России.

Украинские дроны атаковали морской нефтяной терминал и базу хранения беспилотников в Крыму. На объекте был пожар, последствия атаки уточняются.