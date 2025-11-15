Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

Днями Сили спеціальних операцій завдали удару по місцю скупчення російських військових у населеному пункті Затишок на Покровському напрямку. Для атаки вони використали дрони. В ураженому місці розташовувалися вояки 1 та 9 окремих мотострілецьких бригад Росії.

Українські дрони атакували морський нафтовий термінал та базу зберігання безпілотників у Криму. На об'єкті була пожежа, наслідки атаки уточнюються.