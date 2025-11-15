Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Скільки росіян загинули на фронті станом на 15 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 157 400 (+1000) осіб;
- танків – 11 350 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 588 (+19);
- артилерійських систем – 34 443 (+25);
- РСЗВ – 1 541 (+1);
- засобів ППО – 1 244 (+2);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490);
- крилатих ракет – 3 940 (+14);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 396 (+90);
- спеціальної техніки – 3 997 (+2).
Де Сили оборони нищать ворога?
Днями Сили спеціальних операцій завдали удару по місцю скупчення російських військових у населеному пункті Затишок на Покровському напрямку. Для атаки вони використали дрони. В ураженому місці розташовувалися вояки 1 та 9 окремих мотострілецьких бригад Росії.
Українські дрони атакували морський нафтовий термінал та базу зберігання безпілотників у Криму. На об'єкті була пожежа, наслідки атаки уточнюються.
Росіяни намагалися прорватися в Костянтинівку під прикриттям туману, але українські розвідники зірвали їхні плани. Так вдалося знешкодити чимало окупантів і техніки, частина росіян відступила від населеного пункту.