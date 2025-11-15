Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Скільки росіян загинули на фронті станом на 15 листопада?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 157 400 (+1000) осіб;
  • танків – 11 350 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 588 (+19);
  • артилерійських систем – 34 443 (+25);
  • РСЗВ – 1 541 (+1);
  • засобів ППО – 1 244 (+2);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490);
  • крилатих ракет – 3 940 (+14);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 396 (+90);
  • спеціальної техніки – 3 997 (+2).

Де Сили оборони нищать ворога?

  • Днями Сили спеціальних операцій завдали удару по місцю скупчення російських військових у населеному пункті Затишок на Покровському напрямку. Для атаки вони використали дрони. В ураженому місці розташовувалися вояки 1 та 9 окремих мотострілецьких бригад Росії.

  • Українські дрони атакували морський нафтовий термінал та базу зберігання безпілотників у Криму. На об'єкті була пожежа, наслідки атаки уточнюються.

  • Росіяни намагалися прорватися в Костянтинівку під прикриттям туману, але українські розвідники зірвали їхні плани. Так вдалося знешкодити чимало окупантів і техніки, частина росіян відступила від населеного пункту.