Например, работники ядерного объекта вышли на бунт из-за того, что им не выплачивают зарплаты. Как рассказал 24 Каналу бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, такие проблемы точно будут масштабироваться.

Что свидетельствует о возможном развале России?

Даже лживый российский бюджет на 2026 год говорит о том, что расходы на оборону уменьшатся. Можно лишь представить насколько сложная ситуация, если сокращают даже такую приоритетную отрасль. То, что денег не хватает на все остальные сферы, – уже ни для кого не новость.

Даже "Газпром", который всегда приносит средства в российский бюджет, теперь будет получать доплаты, чтобы просто удержаться на плаву. Государство уже сейчас дотирует нефтедобывающую отрасль.

А если начнется обвал и здесь, то это станет концом, потому что на нефти держится 30 – 35% бюджета России. Экономика начинает "затухать". Это еще не полная остановка, но очевидный спад,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

В итоге миллионы людей могут оказаться в ситуации, когда они не смогут себя обеспечить. Тогда возникает два пути. Один из них стихийные бунты, которые уже случается в России.

При этом Владимир Путин будет еще больше "закручивать гайки". Например, силовики задерживают людей, которые просто выходят на улицу и поют песни. Такая ситуация будет только ухудшаться, а давление общества будет подниматься.

"В какой-то момент "крышку подорвет". Поэтому процесс развала этой структуры уже приближается. Вопрос лишь в том, что станет ключевым элементом, который подожжет шнур", – сказал бывший министр иностранных дел Украины.

