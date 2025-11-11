Первым городом, где ввели такие ограничения на постоянной основе, стал Ульяновск. О таком пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

Почему в России глушат интернет?

Ранее интернет в стране выключали только во время воздушной тревоги или непосредственной угрозы, теперь же ограничения действуют независимо от конкретных атак.

Причиной называют решение местных органов власти расширить так называемые "зоны безопасности" вокруг военных и стратегических объектов.

В России это формально мотивируют борьбой с украинскими беспилотниками, которые якобы могут использовать сигналы мобильной связи для ориентации.

Так, федеральный центр расширил границы "зон безопасности", куда попали жилые кварталы, офисы и социальные учреждения. При этом конкретные районы, где интернет отключен, не разглашаются из "соображений безопасности".

Интересно! Полковник запаса Роман Свитан не исключает, что до конца года Москва может столкнуться с масштабными блэкаутами. Это вызвано тем, что украинские беспилотники наносят удары по энергетическим объектам на территории России, что может спровоцировать серьезные перебои с электроснабжением.

