Першим містом, де запровадили такі обмеження на постійній основі, став Ульяновськ. Про таке пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.
Чому в Росії глушать інтернет?
Раніше інтернет у країні вимикали лише під час повітряної тривоги чи безпосередньої загрози, тепер же обмеження діють незалежно від конкретних атак.
Причиною називають рішення місцевих органів влади розширити так звані "зони безпеки" навколо військових та стратегічних об'єктів.
У Росії це формально мотивують боротьбою з українськими безпілотниками, які нібито можуть використовувати сигнали мобільного зв'язку для орієнтації.
Так, федеральний центр розширив межі "зон безпеки", куди потрапили житлові квартали, офіси та соціальні заклади. При цьому конкретні райони, де інтернет відключений, не розголошуються з "міркувань безпеки".
Цікаво! Полковник запасу Роман Світан не виключає, що до кінця року Москва може зіткнутися з масштабними блекаутами. Це спричинено тим, що українські безпілотники завдають ударів по енергетичних об'єктах на території Росії, що може спровокувати серйозні перебої з електропостачанням.
Як Росія спотворює інформацію про війну?
Російська влада намагається не розголошувати масштаб проблем, натомість пропаганда продовжує нав'язувати суспільству викривлену картину війни, поширюючи дезінформацію та фейки через контрольовані медіа, ботоферми й соціальні мережі.
За словами очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у Росії спостерігається зростання дефіциту пального, особливо бензину. Втім, країна-агресорка цю інформацію ретельно приховує.
Найскладніша ситуація склалася на тимчасово окупованих територіях України та в Бєлгородській області.
Водночас Кремль намагається забезпечити стабільне постачання для Москви та Санкт-Петербурга, аби уникнути соціального невдоволення у великих містах.