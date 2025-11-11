Першим містом, де запровадили такі обмеження на постійній основі, став Ульяновськ. Про таке пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

До теми Від "імперії" відвалюються шматки: політтехнолог спрогнозував майбутнє Росії

Чому в Росії глушать інтернет?

Раніше інтернет у країні вимикали лише під час повітряної тривоги чи безпосередньої загрози, тепер же обмеження діють незалежно від конкретних атак.

Причиною називають рішення місцевих органів влади розширити так звані "зони безпеки" навколо військових та стратегічних об'єктів.

У Росії це формально мотивують боротьбою з українськими безпілотниками, які нібито можуть використовувати сигнали мобільного зв'язку для орієнтації.

Так, федеральний центр розширив межі "зон безпеки", куди потрапили житлові квартали, офіси та соціальні заклади. При цьому конкретні райони, де інтернет відключений, не розголошуються з "міркувань безпеки".

Цікаво! Полковник запасу Роман Світан не виключає, що до кінця року Москва може зіткнутися з масштабними блекаутами. Це спричинено тим, що українські безпілотники завдають ударів по енергетичних об'єктах на території Росії, що може спровокувати серйозні перебої з електропостачанням.

Як Росія спотворює інформацію про війну?