Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що країна-агресорка ніколи не зможе перетворитись на демократичну державу. Єдиний вихід – це розкол Росії.

Прогноз щодо розпаду Росії

Політтехнолог пригадав, що у пострадянському просторі відбувалось чимало революцій. Вони були в Литві, Латвії, Молдові, згодом були Революція троянд у Грузії та Помаранчева революція в Україні.

Усі вони мали одну мету – фактичне подолання диктатур та прихід до демократії. Ці революції, за словами Шейтельмана, – велике досягнення народів країн, яким не могла протистояти влада.

Схожі протести були і в Білорусі у 2020 році, але невдалі. Однак, якщо в Росії більшість народу підтримують дії Кремля, то білоруси виступають проти влади Олександра Лукашенка і в майбутньому можуть її подолати. Попри пропаганду, Лукашенко у 2020 році отримав на виборах лише 30%.

Білоруси можуть стати вільними, росіяни – ні. Росія – це Югославія, яка розпалась, бо частина людей хотіли бути європейцями. Від Росії як імперії відвалились куски, які будуть потроху ставати демократичними, але Росія стоїть на заваді. Сама Росія має відколюватись далі,

– наголосив він.

Політтехнолог додав, що він не вірить в те, що Росія зможе стати демократично країною як єдиний організм. На його думку, це можливо лише при її розпаді на окремі регіони.

Цікаво! Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар припустив, що більшість новоутворених держав на місці Росії навряд чи одразу стануть демократичними, адже для цього потрібні стійкі інституції. Водночас демократичні країни будуть зацікавлені підтримувати нові держави знаннями, фінансами та порадами, як колись допомагали Україні.

Які ще існують припущення розпаду Росії?