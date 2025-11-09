Відповідну заяву під час інтерв'ю російським пропагандистом Павлом Зарубіним зробив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, передає 24 Канал із посиланням на ТАСС.

Як в Росії розцінюють підготовку до тестування ядерної зброї?

Речника Кремля запитали, чи надсилала Москва "сигнал" Вашингтону після слів американського президента Дональда Трампа про підготовку до ядерних випробувань.

На це Пєсков відповів, що у Кремлі почули заяву президента США, в якій той стверджував, що Росія і Китай проводять випробування ядерної зброї, і що Сполучені Штати планують зробити те саме.

За словами представника Кремля, після цього Владімір Путін доручив Раді безпеки Росії розібратися у питанні в міжвідомчому форматі та зробити висновки щодо доцільності або недоцільності початку підготовки до проведення ядерних випробувань..

Як стверджує Пєсков, наразі не йдеться про будь-які конкретні дії чи накази.

Спочатку треба зрозуміти, чи потрібно нам це взагалі. Такі рішення мають бути максимально виваженими й обґрунтованими. Саме цим зараз займаються наші фахівці,

– додав речник Кремля.

Крім того, під час інтерв'ю він також назвав "поверхневими" припущення американських експертів про те, що Росія нібито проводила ядерні випробування під час тестувань ракет "Буревестник" і "Посейдон".

Американським фахівцям не варто робити подібні помилки у своїх висновках. Йдеться не про ядерний вибух, а про засоби доставки, які використовують атомні енергетичні установки,

– сказав Пєсков.

Цікаво! 4 листопада російський диктатор Володимир Путін зробив низку зухвалих заяв, коментуючи випробування нових видів озброєння та вихваляючи російські ракетні комплекси. Зокрема, він заявив, що ракета "Буревестник" нібито перевершує всі відомі системи за дальністю.

Чи існує загроза ядерних перегонів США, Росії та Китаю?