США в такий спосіб дали відповідь Кремлю, що вони не бояться російських погроз. Про це 24 Каналу розповіли полковник збройних сил США у відставці Джон Світ та аналітик із нацбезпеки США Марк Тот, зазначивши, що Вашингтон довгий час не проводив таких випробувань, але реальне застосування малоймовірне.

Про готовність ядерної зброї США

За словами Тота, Путін намагався тиснути на Трампа, оголосивши про нову крилату ракету, яка, за його словами, "невразлива і здатна довго перебувати в космосі". Трамп не витерпів цього і відповів: "США не випробовували зброю з вересня 1992 року, але ми повернемося до цього".

"Загроза ядерною зброєю не спрацювала. І ось Кирило Дмитрієв полетів до США, намагаючись врегулювати ситуацію зі Стівом Віткоффом, спецпосланцем Трампа, але це не спрацювало. Він був підданий критиці з боку Скотта Бессента, міністра фінансів США", – зазначив він.

Аналітик з нацбезпеки США припустив, що такий хід Трампа – це подвійне послання не лише Путіну, а й Китаю. Російський диктатор опинився в кутку, думаючи, що він може вибратися звідти, погрожуючи ядерною зброєю, а Трамп фактично сказав: "Ти мене не налякаєш".

Світ пригадав, що раніше адміністрація Джо Байдена показала свої карти, що вони стурбовані ядерною ескалацією. Росія почула це ясно і чітко, тому кожного разу, коли щось йде проти Росії, чи то постачання HIMARS, танків, постачання системи ППО Patriot, відповідь Путіна завжди була ескалаційною, включаючи загрози ядерної зброї. Однак, якщо це лякало адміністрацію Байдена, з Трампом це не працює.

Стратегічне командування, яке насправді керує нашими ядерними програмами, насамперед є програмою ВПС, але це також спільна програма. Однак є впевненість, що вони готові, їх системи озброєння обслуговують і можуть бути застосовані у разі потреби,

– наголосив він.

У США є процеси та процедури для гарантування безпеки зброї та гарантії того, що при віддачі будь-якого наказу всі діють відповідно до плану. Однак малоймовірно, що це станеться, адже наказ Трампа – це справді стратегічне послання.

Це каже Росії, що США також мають зброю, яку можуть застосовувати у відповідь на те, що вона робить. Путін це розуміє. Отже, поки він хвалиться ядерною зброєю, він також розуміє, що США і НАТО мають ядерну зброю і відповість тим самим, і це врівноважує ситуацію,

– підкреслив полковник збройних сил США у відставці.

Він додав, що десятиліттями в США не було ні наземних, ні підземних вибухів. Тому є мала ймовірність, що це станеться зараз. Тепер багато що можна зробити без детонації.

Що відомо про ядерні випробовування США?