США таким образом дали ответ Кремлю, что они не боятся российских угроз. Об этом 24 Каналу рассказали полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности США Марк Тот, отметив, что Вашингтон долгое время не проводил таких испытаний, но реальное применение маловероятно.

О готовности ядерного оружия США

По словам Тота, Путин пытался давить на Трампа, объявив о новой крылатой ракете, которая, по его словам, "неуязвима и способна долго находиться в космосе". Трамп не вытерпел этого и ответил: "США не испытывали оружие с сентября 1992 года, но мы вернемся к этому".

"Угроза ядерным оружием не сработала. И вот Кирилл Дмитриев полетел в США, пытаясь урегулировать ситуацию со Стивом Уиткоффом, спецпосланником Трампа, но это не сработало. Он был подвергнут критике со стороны Скотта Бессента, министра финансов США", – отметил он.

Аналитик по нацбезопасности США предположил, что такой ход Трампа – это двойное послание не только Путину, но и Китаю. Российский диктатор оказался в углу, думая, что он может выбраться оттуда, угрожая ядерным оружием, а Трамп фактически сказал: "Ты меня не напугаешь".

Мир припомнил, что ранее администрация Джо Байдена показала свои карты, что они обеспокоены ядерной эскалацией. Россия услышала это ясно и четко, поэтому каждый раз, когда что-то идет против России, будь то поставки HIMARS, танков, поставки системы ПВО Patriot, ответ Путина всегда был эскалационным, включая угрозы ядерного оружия. Однако, если это пугало администрацию Байдена, с Трампом это не работает.

Стратегическое командование, которое на самом деле руководит нашими ядерными программами, прежде всего является программой ВВС, но это также совместная программа. Однако есть уверенность, что они готовы, их системы вооружения обслуживают и могут быть применены в случае необходимости,

– подчеркнул он.

В США есть процессы и процедуры для обеспечения безопасности оружия и гарантии того, что при отдаче любого приказа все действуют в соответствии с планом. Однако маловероятно, что это произойдет, ведь приказ Трампа – это действительно стратегическое послание.

Это говорит России, что США также имеют оружие, которое могут применять в ответ на то, что она делает. Путин это понимает. Так что, пока он хвастается ядерным оружием, он также понимает, что США и НАТО имеют ядерное оружие и ответит тем же, и это уравновешивает ситуацию,

– подчеркнул полковник вооруженных сил США в отставке.

Он добавил, что десятилетиями в США не было ни наземных, ни подземных взрывов. Поэтому есть малая вероятность, что это произойдет сейчас. Теперь многое можно сделать без детонации.

Что известно о ядерных испытаниях США?