Такое мнение 24 Канала озвучил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, Россия уже вступает на путь, который привел к распаду СССР.

Какие могут быть последствия для России?

Денис Попович отметил, что одна из составляющих распада Советского Союза – это война в Афганистане. Это проблема нефтяных цен, гонка вооружений. Сейчас Россия ведет более масштабную войну, она уже привела к проблемам с экономикой. В свое время СССР, который был мощнее России, проиграл гонку оружия.

Сейчас Путин еще "вляпался" в гонку вооружений. Он рисует новые исторические картинки про печенегов, что-то другое. Но уроки истории, которые существуют от распада Советского Союза, он не усвоил,

– подчеркнул он.

Путин демонстрирует новые разработки, но это в его понимании. Они все равно происходят из Советского Союза. Однако он надеется запугать мир. А Дональд Трамп тоже заявил о ядерных испытаниях.

