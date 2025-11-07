Такое мнение 24 Канала озвучил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, Россия уже вступает на путь, который привел к распаду СССР.
Какие могут быть последствия для России?
Денис Попович отметил, что одна из составляющих распада Советского Союза – это война в Афганистане. Это проблема нефтяных цен, гонка вооружений. Сейчас Россия ведет более масштабную войну, она уже привела к проблемам с экономикой. В свое время СССР, который был мощнее России, проиграл гонку оружия.
Сейчас Путин еще "вляпался" в гонку вооружений. Он рисует новые исторические картинки про печенегов, что-то другое. Но уроки истории, которые существуют от распада Советского Союза, он не усвоил,
– подчеркнул он.
Путин демонстрирует новые разработки, но это в его понимании. Они все равно происходят из Советского Союза. Однако он надеется запугать мир. А Дональд Трамп тоже заявил о ядерных испытаниях.
Ядерное оружие: последние новости
Дональд Трамп объявил, что США проведут ядерные испытания. Также сообщали, что после этого Владимир Путин отдал приказ готовиться к ядерным испытаниям. Но позже представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг это.
Недавно Трамп заявил о возможности ядерного разоружения США, Китая и России. По его словам, продолжается работа над планом денуклеаризации трех стран.
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что ядерной гонки не будет. Потому что у России нет для этого ресурсов, поэтому Кремль не будет в это играть.