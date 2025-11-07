Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, Росія вже вступає на шлях, який призвів до розпаду СРСР.

Які можуть бути наслідки для Росії?

Денис Попович зазначив, що одна зі складових розпаду Радянського Союзу – це війна в Афганістані. Це проблема нафтових цін, гонка озброєнь. Зараз Росія веде масштабнішу війну, вона вже призвела до проблем з економікою. Свого часу СРСР, який був могутнішим за Росію, програв гонку зброї.

Зараз Путін ще "вляпався" у гонку озброєнь. Він малює нові історичні картинки про печенігів, щось інше. Але уроки історії, які існують від розпаду Радянського Союзу, він не засвоїв,
– підкреслив він.

Путін демонструє нові розробки, але це в його розумінні. Вони все одно походять з Радянського Союзу. Однак він сподівається залякати світ. А Дональд Трамп теж заявив про ядерні випробування.

Ядерна зброя: останні новини

  • Дональд Трамп оголосив, що США проведуть ядерні випробування. Також повідомляли, що після цього Володимир Путін віддав наказ готуватися до ядерних випробувань. Але пізніше речник Кремля Дмитро Пєсков спростував це.

  • Нещодавно Трамп заявив про можливість ядерного роззброєння США, Китаю та Росії. За його словами, триває робота над планом денуклеаризації трьох країн.

  • Радник глави ОПУ Михайло Подоляк зауважив, що ядерної гонки не буде. Тому що у Росії немає для цього ресурсів, тому Кремль не буде в це грати.