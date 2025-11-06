Відповідну заяву він зробив у рамках Американського бізнес-форуму, який відбувся у Маямі у середу, 5 листопада, повідомляє 24 Канал.

Який план допускає Трамп?

Американський лідер допустив можливий план ядерного роззброєння вищезгаданих країн, посилаючись на успіхи Росії та Китаю у цій сфері.

Ми оновили нашу ядерну програму – ми є ядерною державою номер один, і мені навіть неприємно це визнавати, тому що це жахливо. Росія – друга. Китай значно відстає,

– заявив він.

Дональд Трамп переконаний, що Китай хоче наздогнати США у цьому питанні, і, на думку американського лідера, Пекіну вдасться це зробити, можливо, протягом наступних чотирьох або п’яти років.

"Ми, можливо, працюємо над планом денуклеаризації трьох наших країн. Побачимо, чи це спрацює", – резюмував американський президент.

Що цьому передувало?