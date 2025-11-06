Володимир Путін продовжує війну, бо переговори про її завершення можуть стати кінцем для нього, адже російські диктатори, які зазнають поразки, довго не живуть. Зараз диктатор найбільше занепокоєний своєю особистою безпекою. Утім, в Кремлі є ті, хто чекає на можливість скинути Путіна.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу розповів про проблеми Путіна в Кремлі, що криється за заявами Росії про завершення війни через рік і запеклу ситуацію в Покровську. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

Умова, за якої удари по НПЗ Росії стануть ще потужнішими

У ніч на 3 листопада вибухи були на нафтопереробному заводі в Саратовській області Росії, біля бази "Енгельс". 2 листопада українські дрони завдали удару по російському чорноморському нафтотерміналу в Туапсе. А 31 жовтня українська розвідка підірвала ключовий нафтопровід Росії в Підмосков'ї, вивівши з ладу електрику в цьому районі. Володимир Путін втрачає контроль над власною війною?

Звісно, на росіян чиниться великий тиск, і я думаю, що ці стратегічні удари вглиб, які Україні вдається завдавати, мають суттєвий вплив. Здається, понад 30% російської нафтопромисловості та спроможності виробляти бензин, паливо для автомобілів, знищили цими ударами. Тепер бензин в Росії в дефіциті. Якщо його й можна дістати, то він дуже дорогий.

Пересічні російські громадяни тепер усвідомлюють, що держава та Путін не можуть їх захистити. Також Путін і Кремль не можуть приховати від росіян нещодавні нічні відключення електроенергії в Москві.

Нафтова галузь – ключовий момент. Саме звідти Путін отримує основну частину іноземної валюти та грошей для підтримання своєї військової машини. Тож атаки безпілотниками, без сумніву, мають серйозний вплив.

Багато з них здійснюються українськими безпілотниками та ракетами власного виробництва, які мають величезний ефект. Ми багато говорили про можливість отримання Україною крилатих ракет Tomahawk, які здатні змінити ситуацію. Насправді вже очевидно, що Україна розробляє власні ракети, які є не менш ефективними.

Отже, це свого роду тактика "тисячі порізів", і вона починає давати плоди. Головне, щоб Захід, особливо американці, продовжували постачання боєприпасів. Ми розуміємо, що німці щойно надали додаткові батареї Patriot, і це буде дуже корисно, оскільки Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти в Україні.

Якщо американці передадуть ракети Tomahawk, про що, здається, президент Дональд Трамп усе ще думає, це справді може відкрити шлях до значних успіхів. Врешті-решт, я думаю, усі хочуть, щоб Путін сів за стіл переговорів, і найімовірніший спосіб цього досягти – перекрити йому грошовий потік і знеструмити Росію. Наразі це виглядає найбільш імовірним варіантом.

У Кремлі чекають, коли можна скинути Путіна

За повідомленнями NYT і The Telegraph, ФСБ Росії звинуватила Михайла Ходорковського і членів Лондонського антивоєнного комітету в підготовці перевороту проти режиму Володимира Путіна. Їх також звинуватили в протидії війні проти України, а також у плануванні захоплення влади в Росії. Чи не здається вам, що Путін як ніколи близький до такого сценарію, бо він вирішив продовжувати війну?

Нам у Великій Британії особливо складно зрозуміти, що відбувається в Росії і як вона функціонує, але достатньо поглянути на історію СРСР і останніх років країни-агресорки, щоб побачити, як їхні лідери утримують владу і ведуть справи. Це дуже відрізняється від тієї демократії, що є у нас у Великій Британії та у вас в Україні.

На жаль, коли при владі тиран на кшталт Путіна та його прибічники, – будь-яка опозиція не має жодних шансів. Тому не дивно, що є опозиція, зокрема у вигнанні – російська опозиція в Європі та Великій Британії й в інших подібних місцях, що активно збирає підтримку і говорить правду владі. Як би Кремль не намагався контролювати, яка інформація потрапляє в країну, – справжня картина, здається, усе ж доходить до людей.

Пересічні громадяни тепер починають по-справжньому розуміти, що відбувається. Думаю, Путін розуміє, що йому загрожує ризиковане становище. З огляду на все, що він каже – якби він розпочав мирні переговори, це стало б його кінцем. Його цілі, коли він розпочав війну, полягали в повному підкоренні України, а згодом – у перегляді старих радянських кордонів. Зараз він дуже далеко від цього.

Путін як ніхто знає: російські диктатори, які зазнають поразки, дуже рідко живуть довго. Тож, імовірно, Путін нині найбільше занепокоєний власною безпекою і, можливо, бачить єдиний спосіб – продовжувати війну проти України. Сподіваюся, що люди в Росії усвідомлюють увесь масштаб того, що відбувається, і масштаб жертв. Втрати Росії вже перевищили мільйон, і вони щодня зростають.

Видається, у Кремлі стає дуже напружено, і сподіваймося, що там вистачить розумних голів, аби змусити Путіна або піти, або сісти за стіл мирних переговорів. Бо всі бажають справедливого миру для України, і єдині, хто зараз проти, – Путін і його оточення.

На вашу думку, як могла б закінчитися війна в Україні, якщо Путін просто не здатен погодитися на мирні угоди та припинення вогню через страх втратити контроль над Росією?

Це доволі просто. Захід має посилити підтримку України. Ми повинні дати Україні абсолютно все, що їй потрібно для перемоги, аби переконати, якщо не Путіна, то тих, хто його оточує. Думаю, ні для кого не секрет, що в Кремлі є "яструби". Навколо Путіна є люди, які чекають, щоб втрутитися і прийти до влади. Гадаю, нам байдуже, хто керує Росією. Усіх нас хвилює справедливий мир для України. Тож потрібно нарощувати нашу підтримку.

Сподіваюся, росіяни бачать, що зараз відбувається в Європі: Німеччина витрачає більше коштів на оборону і створює найпотужнішу армію від часів Другої світової війни. Це, безумовно, дуже сильний сигнал для росіян. Щонайменше німці більше не умиротворюватимуть їх.

Утім, думаю, Трамп тримає головний козир і якщо він вирішить передати Україні ракети Tomahawk, і не одну-дві, а сотні, – це може стати тією самою останньою соломинкою, яка, так би мовити, зламає хребет російському верблюдові.

Усе зводиться до того, що єдиний Захід повністю підтримує Україну. Тож росіяни починають розуміти: жодної надії на перемогу в них просто немає. Тож Захід має продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла перемогти, а російський народ усвідомив, що єдиний шлях уперед – це мир.

Що означають слова посланця Путіна про закінчення війни через рік?

За повідомленням Reuters, посланець Путіна Кирило Дмитрієв, який нещодавно відвідував США, заявив: нібито війна в Україні закінчиться протягом року мирним шляхом. Як ви ставитеся до такого передбачення з оточення Путіна?

Думаю, за останні 3,5 роки та довше ми навчилися дуже обережно ставитися до того, що говорять росіяни. Безперечно, ця делегація і представники Путіна у США говорять те, що, на їхню думку, президент Трамп хоче почути. Те, що він каже, мовляв, "війна закінчиться за рік" є беззмістовним.

Немає жодних застережень або конкретних планів, як саме росіяни збираються закінчити війну, особливо з огляду на те, що їхня мета – повне підкорення України. Тобто він каже, що Росія переможе Україну в найближчий рік – це видається вкрай малоймовірним. Насправді Росія радше втрачає позиції, ніж здобуває.

На мою думку, це спроба росіянина догодити Трампу; переконати його, що не потрібно робити більше, ніж він робить зараз. Кілька тижнів тому ми вже спостерігали та обговорювали паніку в Кремлі, коли виникла думка, що сотні американських крилатих ракет Tomahawk можуть опинитися в руках українських військових. Це повністю вибило росіян з колії. Думаю, це лише частина всієї картини.

На жаль, я не дуже вірю в правдивість слів Дмитрієва. Імовірно, це робиться для публіки в Росії, щоб показати нібито Путін веде переговори з Трампом або через посередника, але на цей момент його слова практично нічого не означають.

Що відбувається в Покровську?

Давайте також зупинимося на поточній ситуації на фронті, зокрема в Покровську. Українська військова розвідка цього тижня висадилася в місті під час зухвалої операції під особистим контролем генерала Кирила Буданова. Війська прибули на вертольоті Black Hawk і завдали ударів по районах, які Росія заявляє як контрольовані в Покровську. Яка ваша оцінка цієї спецоперації, поточної ситуації та битви за Покровськ?

Думаю, як ми обговорювали багато місяців, бої там були дуже напруженими. Росіяни, вочевидь, перекинули 170 тисяч військ у цей район, і українські сили героїчно билися, щоб відбити це контрнаступ. Як ви згадали, керівник розвідки Кирило Буданов був у регіоні на вихідних, керував операціями сил спецпризначення, що широко висвітлювалися в Інтернеті та інших джерелах, і, судячи з усього, вони виявилися успішними.

Такі точні удари елітних підрозділів можуть мати стратегічне значення. Попри те, що російські ЗМІ говорять про "здачу цієї території" і "знищення тисячі українських військових", це лише російська пропаганда і дезінформація. Насправді стає зрозуміло, що російських солдатів стримують. Вони зазнають величезних втрат – гинуть тисячі, і постає питання, чи зможе Росія коли-небудь знову зібрати подібні сили.

Це була їхня основна сила. Вони вважали її своїм козирем, думаючи, що зможуть захопити цю територію, адже якщо прорвати цей оборонний пояс – це матиме стратегічне значення та відкриє шлях на Київ.

Факт, що українські спецпризначенці та глава розвідки перебувають у цьому районі та керують операціями, на мою думку, виглядає як розумний військовий хід. Імовірно, це своєрідний останній кидок "кубика" з боку росіян, і, гадаю, їм буде вкрай складно відновитися після цього. Нам потрібно дуже уважно за цим стежити, адже саме тут відбувалися найзапекліші бої, і зараз здається, що Україна все ще зберігає перевагу.

Якщо Росія захопить Покровськ, як це стратегічно вплине на перебіг війни?

Складно сказати. Це ключова ділянка, і якщо вони прорвуться там, це створить можливості. Якби вони могли підтягнути ще тисячі військових, танків і літаків, вони могли б досягти просування. Але, на мою думку, оцінки, які ми бачимо у США та інших країнах, свідчать, що це дуже малоймовірно.

Сам факт, що росіяни вклали туди стільки зусиль з військового погляду, говорить про те, що вони досягли свого граничного моменту. Іншими словами, їхні сили себе вичерпали, і їм буде дуже важко робити щось далі. Цілком можливо, це може прискорити мирні переговори. Побачимо.

Сподіваймося, що американці та НАТО уважно за цим стежать і бачать можливість посилити військову підтримку України, щоб зберегти її ініціативу на фронті. Бо зрештою все це покликане привести Путіна за стіл переговорів. Проте часи дуже складні, і безумовно, те, що ми чуємо про бої в цьому районі, – це найінтенсивніші й найскладніші з тих, що ми бачили останнім часом.

Давайте також обговоримо нещодавні російські ядерні навчання і представлення Путіним нових можливостей ракети "Буревісник" з ядерним двигуном і так званим необмеженим радіусом дії. Як ви це оцінюєте? Адже Путін стверджує, що ця ракета може перебувати в польоті місяцями та обходити всі системи протиповітряної оборони у світі.

Я вважаю, що це ознака відчаю. За останні 7 днів з'явилося багато розмов про ядерну зброю. Йдеться про крилату ракету, яку ви згадали. Цей снаряд назвали "чорнобильським сміттєвим баком". Він працює на ядерній енергії, що дивно.

Якщо ракета Tomahawk коштує менше мільйона доларів, то ці ракети, ймовірно, по 10 – 30 мільйонів, що неймовірно дорого. Ми знаємо, що у Росії закінчуються гроші. А ядерна крилата ракета, яка може летіти лише зі швидкістю 500 миль на годину, дуже легко збивається. Попри заяви Путіна, що вона може перебувати в польоті годинами, якщо не днями.

Її ціль – атака на Сполучені Штати. Потрібно було б понад 10 годин, щоб дістатися США, і з огляду на їхню ППО її, найімовірніше, збили б. У той самий час росіяни також говорили про свій бойовий підводний безпілотник або торпеду під назвою "Посейдон", яку, за їхніми твердженнями, вони протестували і яка нібито здатна створювати цунамі, щоб змити населені пункти в США на східному та західному узбережжях.

Це змусило президента Трампа висловитися дуже рішуче й він нагадав Путіну, що його найпотужніший американський підводний човен із достатньою кількістю міжконтинентальних балістичних ядерних ракет, щоб зрівняти із землею всю Росію, базується просто біля узбережжя Росії.

Вважаю, це доволі відчайдушна ядерна риторика Кремля. Але якщо вдатися в деталі – все очевидно. Останні кілька років росіяни твердили, що єдиними ракетами, які можуть вплинути на поле бою, є гіперзвукові ракети. Це ракети, що летять зі швидкістю 4 – 5 тисяч миль на годину. І тут Росія раптом вирішує: ні, потрібна дуже повільна ракета. Тож, гадаю, це все частина російської пропаганди та дезінформації, до яких ми так звикли.

Думаю, стратегічно Путін і росіяни припустилися тут великої помилки, бо намагалися бути дружніми до Трампа і змусити його побачити їхній погляд. Насправді це лише розлютило Трампа. Минулого тижня він був доволі різким і дуже злим на Путіна, кажучи йому припинити бойові дії та нагадуючи, що у США значно більше і краще ядерне озброєння, ніж у Росії.

Замість криків про російську ядерну зброю Путін має сісти за стіл переговорів. Отже, велика кількість дезінформації та пропаганди, на мою думку, є ще однією стратегічною помилкою Путіна.

Ви також згадали про гіперзвукові ракети, які Володимир Путін раніше подавав як потенційну зміну балансу сил на полі бою. Однак американські зенітні комплекси Patriot успішно збивали ракети "Кинджал" в Україні. Це озброєння експлуатувалося українськими військами в Україні. Однак Путін представляв цю ракету як "непереможну". Що ви думаєте з цього приводу?

Ми чули про "непереможні" російські гіперзвукові ракети, але, наскільки нам відомо, українці практично всі їх збили за допомогою американських комплексів Patriot. Крім того, ми чуємо, що Україна отримує ще батареї Patriot. Тож, вважаю, це автогол для Путіна. Якщо ви збираєтеся використовувати браваду, щоб здобути перевагу, треба переконатися, що ця бравада має під собою підстави.

Ми починаємо розуміти, що російські гіперзвукові ракети, хоч і дуже швидкі, збиваються теж дуже швидко. Ми бачили, що можливості ППО Сполучених Штатів значно перевищують російські. Раніше ми вже говорили про атаку США на іранську ядерну програму на початку цього року, коли американські стелс-винищувачі атакували об'єкти, не зустрівши опору з боку російської ППО та російських винищувачів. Тож очевидно, що західні військові технології на цей момент значно випереджають російські.

Щоразу, коли росіяни намагаються вигадати якусь "непереможну" зброю, дуже легко зрозуміти, що це зовсім не так. Приклад, який я завжди використовую: ви знаєте, скільки російських автомобілів їздить на Заході? Думаю – жодного. А що обирають олігархи в Росії? Вони обирають німецькі BMW, Mercedes, британські Aston Martin і Rolls-Royce. Це лише приклад різниці в рівні технологій між Росією і Заходом.

Тож сподіваймося, що це лише прояв відчаю з боку Кремля, і вони усвідомлюють, що за військовими можливостями їм не зрівнятися із західними технологіями. Саме тому вкрай важливо, щоб Захід надав Україні все необхідне, аби Путін сів за стіл переговорів.

